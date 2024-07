Ein neues Lokal zieht in das Gignoux-Haus

Eine Ladenfläche ist in dem sanierten Gignoux-Haus am Vorderen Lech zuletzt noch leer gestanden. Hinter den großen Fenstern tut sich jetzt was. Nach und nach werden in dem großen Raum mit Eichenboden Tische und Sessel aufgestellt. „Fräulein Smillas Gespür für gute Drinks“ ist auf den Fensterscheiben zu lesen. Und während des Gauklerfestes La Strada wurden draußen an einer provisorischen Bar erste Drinks ausgeschenkt. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass dort eine neue Gastronomie einzieht. Die hat etwas mit dem Sonnendeck zu tun, der beliebten Sommerbar auf dem Dach des Ludwigstraße-Parkhauses.

