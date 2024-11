Griesle-Park: Nach 24 Jahren wieder ein Stadtteilfest

„Jetzt nehmen wir Anlauf für ein richtig tolles Fest“, freut sich Semir Emir, 1. Vorsitzender der Fachbasis Lechhausen, Hammerschmiede, Firnhaberau (kurz Fachbasis LHF). Er erzählt, dass die letzte große Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger in diesen Stadtteilen im Jahr 2001 stattgefunden hat. Vor gut zwei Jahren wurde es dann konkreter. Unter dem Arbeitstitel „Griesleparkfest“ wurden die ersten Vorschläge zusammengetragen. Die Federführung hatte dabei die Fachbasis LHF. Sie sammelte erste Ideen, sprach potenzielle Mitstreiter an und kümmerte sich um einen Standort. Der Grieslepark empfahl sich aufgrund der guten Erreichbarkeit aus allen drei Stadtteilen als ideales Festgelände. Beim ersten Vorbereitungstreffen Mitte Oktober konnten die beiden Vorsitzenden der Fachbasis LHF, Semir Emir und Gregor Lang, bereits 15 Gäste von interessierten Vereinen, Organisationen, aber auch den Schulen, Kindergärten und städtischen Einrichtungen willkommen heißen. Hier wurden erste konkrete Vorschläge zu Papier gebracht, diskutiert, was machbar ist und was nicht, und vor allem, welche Zielsetzung das Fest haben solle: „Wir stellen uns vor, dass wir die Menschen generationenübergreifend ansprechen. Für Jung und Alt möchten wir Aktionen präsentieren, die Spaß machen und die letztlich dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger aus unseren drei Stadtteilen auf diese Art und Weise zueinander kommen und Kontakte entstehen“, beschreibt Lang die Intention. „Bei uns gibt es sehr viele tolle Angebote, die viele Leute hier gar nicht kennen. So ein Fest bietet die Möglichkeit, diese zu präsentieren, im Vorfeld zusammenzuarbeiten und sich vielleicht auch inspirieren zu lassen. Deswegen setzen wir auf eine bunte Mischung“, ergänzt Emir.

Noch können Interessierte mitmachen

Bei der Planungssitzung am 13. November, an der über 25 Personen teilnahmen, wurde es konkreter. Das Fest soll an einem Samstag von Mittag bis in den Abend hinein im Grieslepark stattfinden und als Zeitpunkt ist ein Termin Ende Mai, alternativ Ende Juni 2025 geplant. Das genaue Datum wird in der ersten Sitzung des Organisationsteams, das sich an diesem Abend gebildet hat, festgelegt. Dieses Gremium soll dann auch den Namen des Festes beschließen. Neben einer vielfältigen, gastronomischen Versorgung, die die teilnehmenden Gruppen gestalten, ist ein buntes Angebot an Vorführungen und Mitmachaktionen sowie ein Bühnenprogramm geplant. Dieses reicht von Kinderwettbewerben, über sportliche Programme bis hin zu musikalischen und tänzerischen Darbietungen. Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen will ebenso teilnehmen, wie die Alevitsche Gemeinde, das Blasorchester Lechhausen, der Faschings- und Freizeitclub Lechhausen und Sportvereine wie die TSG Augsburg-Lechhausen und der TSV Firnhaberau. Auch die ARGE Lechhausen und der Familienstützpunkt sowie weitere Gruppierungen haben signalisiert, dass sie dabei sein werden. „Wir laden alle, die Interesse haben, beim Stadtteilfest mitzumachen, herzlich ein, sich zu melden. Unsere nächste Sitzung findet am 4. Dezember im Pfarrsaal St. Elisabeth statt. Ruft gerne bei mir an, ich freue mich über jede Beteiligung,“ fordert Emir auf.

Interessenten können sich melden bei: Semir Emir von der Fachbasis LFH unter Tel. 0171-2129627 oder E-Mail info@fachbasis-augsburg.de