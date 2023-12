Die neu gegründete Freiwillige Feuerwehr Lechhausen ist einsatzbereit

Ab 2024 soll die Lechhauser Wehr ins Einsatzgeschehen eingebunden werden. Die Verhandlungen für die Anmietung eines Gerätehauses laufen.

Die neu gegründete Freiwillige Feuerwehr in Lechhausen soll - nachdem in den vergangenen Jahren die Ausbildung der Einsatzkräfte erfolgte - ab 2024 ihre ersten Einsätze absolvieren. Die entsprechenden Prüfungen haben die Männer und Frauen vor etwa zwei Wochen absolviert. "Die Einsatzkräfte sind gut ausgebildet. Es fehlt noch die Routine, aber die kommt jetzt", so Andreas Graber, Chef der Berufsfeuerwehr. Ab dem kommenden Jahr ist geplant, dass die Feuerwehrler zunächst samstags auf der Hauptwache "mitlaufen". Sobald es ein Gerätehaus und ein Fahrzeug gibt, soll die Feuerwehr wie die anderen sieben Freiwilligen Feuerwehren zu eigenständigen Einsätzen alarmiert werden.

Stadt Augsburg will ein Einsatzfahrzeug für die Lechhauser Feuerwehr kaufen

Laut Stadt ist geplant, einen Mietvertrag für eine Gewerbeimmobilie in der Stätzlinger Straße abzuschließen. Man befinde sich nun in Verhandlungen mit dem Eigentümer. Zudem will die Stadt der Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug kaufen. Üblicherweise bekommen die Freiwilligen Wehren ältere Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, die dort ersetzt wurden. Für Lechhausen wolle man von einem Hersteller ein Vorführ-Fahrzeug kaufen, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Neben dem üblichen Einsatzspektrum wird der Einsatz einer Drohne ein Spezialgebiet der Lechhauser Wehr sein.

In Lechhausen war die Freiwillige Feuerwehr mit dem Kriegsende 1945 wie in allen anderen Stadtteilen aufgelöst worden. 2014 formierte sich eine Interessengemeinschaft in Lechhausen. 2019 beschloss der Stadtrat dann, dass es in Lechhausen wieder eine Feuerwehr geben soll. In der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses des Stadtrats, der am Mittwoch die weiteren Weichen stellte, lobten Horst Hinterbrandner und Peter Uhl (beide CSU) das Engagement. Die Freiwillige Feuerwehr bringe sich schon jetzt ins Stadtteilleben ein, etwa am Lechhauser Weihnachtsmarkt, noch bevor der erste Brandeinsatz anstehe. (skro)