Grundsteuer: Täglich über 200 Anfragen an die Stadt Augsburg

Auch einen Monat, nachdem die Stadt Augsburg die neuen Grundsteuer-Bescheide an alle Haus- und Wohnungseigentümer verschickt hat, reißt das Nachfrage-Aufkommen nicht ab. Man gehe von täglich rund 150 Anrufen und 100 Mails und Briefen aus, so Kämmerer Roland Barth (parteilos). Neben Adress- und Kontoänderungen gehe es dabei meist um die Frage, ob die Flächenberechnungen richtig seien. Innerhalb des zweistufigen Verfahrens zur Festsetzung der Grundsteuer ist dafür das Finanzamt zuständig - auch dort häufen sich die Anfragen.

Wo es bei der Grundsteuer in Augsburg Verschiebungen gab

Wie berichtet hatte die Stadt die Grundsteuerbescheide Anfang Januar verschickt, nachdem bundesweit eine Neuberechnung nötig war. Grundsteuer müssen alle Eigentümer bezahlen, sie kann auf Mieter umgelegt werden. In Bayern zählt seit 1. Januar nicht mehr der Wert des Grundstücks (dabei spielt auch die Lage eine Rolle), sondern nur noch die Größe. Die Steuer für Einfamilienhausgrundstücke stieg tendenziell, für Wohnungen sank sie. Gleichzeitig sank die Steuer für Grundstücke in teuren Lagen (wie Innenstadt), in weniger gefragten Stadtteilen wie Oberhausen ging sie nach oben. In Augsburg bezahlen 61.500 Grundsteuerpflichtige weniger, 33.750 mehr. Für ein Einfamilienhaus werden um die 400 Euro fällig, für eine Wohnung 200.

In Extremfällen berichten Leser unserer Redaktion von einer Vervielfachung. In einem anderen Fall wurden für nahezu identische Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus unterschiedliche Werte festgelegt. Er verstehe nicht, wie es dazu kommen konnte, so ein Eigentümer. Er habe Widerspruch eingelegt.

Eigentümerverband rät, bei Zweifeln Zahlen aus der Steuererklärung zu prüfen

Zuständig für die Bewertung der Grundstücke ist das Finanzamt. Dazu mussten Bürger 2023 eine Grundsteuererklärung abgeben. Ein klassischer Fehler scheint gewesen zu sein, dass Wohn- und Nutzfläche vertauscht wurden. Zahlen zu Widersprüchen und Berichtigungswünschen in Augsburg nennt das Landesamt für Steuern nicht. Die Bearbeitung sei zentralisiert, sodass Fallzahlen für einzelne Städte nicht erfasst werden, so eine Sprecherin. Allerdings sei die Zahl der Rückfragen seit dem Versand der Bescheide nach oben gegangen. Die Einspruchsquote liege bisher bei etwa zehn Prozent. Stelle sich heraus, dass falsche oder missverständliche Angaben in der Grundsteuererklärung gemacht wurden, lasse sich das schnell korrigieren, wobei die Bearbeitungszeit variiert. Der Eigentümerverband Haus & Grund erklärte, dass Eigentümer bei Zweifeln an der Höhe der Grundsteuer ihre Angaben in der Steuererklärung prüfen sollten. Es könne auch sinnvoll sein, einen Steuerberater einzuschalten, so Geschäftsführerin Gabriele Seidenspinner.

Stadt könnte am Ende mehr Geld einnehmen

Die Stadt Augsburg reagierte auf die geänderte Grundsteuerberechnung mit einer Änderung ihres Hebesatzes, um die Einnahmen von 58 Millionen Euro stabil zu halten. Finanzreferent Barth sagt, man habe bei der Höhe des Hebesatzes aber miteinkalkuliert, dass es unter anderem wegen Korrekturen zu Grundstücksgrößen noch ruckeln könnte, und einen Puffer eingeplant. Aktuell fehlten der Stadt vom Finanzamt noch Daten zu 10.000 Grundstücken. „Somit kann derzeit noch keine belastbare Hochrechnung gemacht werden“, so Barth zur künftigen Höhe der Einnahmen für die Stadt. Barth schloss auch nicht aus, dass die Stadt am Ende mehr Geld einnehmen werde, wenn es weniger Probleme gebe als gedacht. Für den Moment sei aber noch ungewiss, wo man landen werde.