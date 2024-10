Schaurig-schöne Tipps: Das ist an Halloween in Augsburg geboten

An Halloween gruselt Augsburg sich - und feiert. Was wo am 31. Oktober 2024 los ist. Eine Auswahl.

Halloween in Augsburg: Partys in Clubs und Straßenbahn

Partys an Halloween: Bei der Augsburger Geistertram-Party, die bereits zum siebten Mal stattfindet, können Halloween-Begeisterte drei Stunden lang durch Augsburg fahren. Um 20.30 Uhr geht es am Königsplatz in der dekorierten Straßenbahn los. Die Fahrt endet gegen 23.30 Uhr am Staatstheater. Die Afterparty findet im Weißen Lamm in der Ludwigstraße statt. Tickets kosten 17,50 Euro. Zustieg ab 18 Jahren und nur mit Halloween-Kostüm.

Im Restaurant Blaue Kappe wird am 31. Oktober die nach eigenen Angaben „verruchteste Halloween-Party der ganzen Stadt“ gefeiert. Ab 19 Uhr geht es los. Der Eintritt kostet fünf Euro. Auch das Flannigan‘s Post feiert Halloween - inklusive Kostüm-Wettbewerb. Ab 17 Uhr sind alle Kreaturen der Nacht willkommen.

In den Clubs der Stadt wird die grusligste Nacht des Jahres ebenfalls ausgelassen gefeiert - zumindest bis zum Tanzverbot um zwei Uhr morgens, denn Allerheiligen gilt in Bayern als „Stiller Feiertag“. Das Kesselhaus, die Kantine und der Mo Club bieten am 31. Oktober eine Mischung aus Techno, Elektro und House an. Die Eintrittspreise liegen bei allen drei Clubs bei 10 Euro, erscheinen Partygänger im Halloweenkostüm, bekommen sie einen reduzierten Preis. Vor 22.30 Uhr dürfen Kostümierte gratis in den Mo Club. So auch ins Barfly in der Maximilianstraße - dessen Keller sich in eine Gruselkammer verwandeln wird. Im KKlub im Wittelsbacher Park sowie im Ostwerk in Lechhausen wird sich ebenfalls gegruselt und gefeiert. Eintritt in beide Clubs ab 18 Jahren. Volljährig muss man auch sein, wenn man in der Location Weitblick 1.7 in der Karl-Drais-Straße mitfeiern will, wo The Penthouse Events eine Halloween-Party mit besonderem Ausblick über die Stadt ausrichtet.

Einen Namen hat sich in den vergangenen Jahren auch die Halloween-Party in der Rockfabrik gemacht. In der Piccardstraße gibt es gruselige Deko, dazu ein „Best of”-Programm aus den 80ern und 90ern, Rock, Metal, Alternative und Indie. Und auf dem zweiten Floor mit Wave, Dark Electro, Gothic, EBM und Industrial ein alternatives Programm. Tickets kosten 13 Euro im Vorverkauf, Eintritt ab 16 Jahren.

Grusel-Geschichten, Bier und Kürbissuppe an Halloween

Brauereiführung an Halloween: Die Riegele-Brauerei in der Frölichstraße lädt zu einer Halloween-Führung ein. Um 20 Uhr kann man mit Brauereiführer Karl durch die dunklen Gewölbe der Brauerei gehen. Teilnehmer mit grusliger Verkleidung können sich auf eine Überraschung freuen. Tickets gibt es per E-Mail an brauwelt@riegele.de. Eintritt: 9,90 Euro.

Grusel-Geschichten: Gänsehaut soll man bei den Halloween-Geschichten im Märchenzelt in der Sommerstraße bekommen. Märchenerzähler Matthias Fischer liest hier am 31. Oktober ab 20 Uhr bei Kürbissuppe und Bier allen ab 18 Jahren Grusel-Geschichten vor. Unterstützt wird er dabei von Andreas Koller auf der Handpan. Eintritt: 21 Euro. Zuvor gibt es im Märchenzelt Geschichten und Kürbissuppe für die Kleinen: ab 16 Uhr „Der kleine Drache Kokosnuss und das Vampirabenteuer“ für Kinder ab vier Jahren, ab 18 Uhr „Gruselmärchen zu Halloween“ für alle über Sechs. Tickets kosten zehn bis zwölf Euro.

Halloween 2024: Was für Kinder in Augsburg geboten ist

Halloween-Partys für Kids: Die Augspurgia veranstaltet am 31. Oktober im Pfarrheim „Heiligste Dreifaltigkeit“ in der Ulmer Straße eine Kinder-Halloween-Party. Gefeiert wird von 17 bis 21 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro. Eine große Party für die Kleinen gibt es auch im PM Untermeitingen. Die Kids Halloween Party wird bereits am 27. Oktober ab 14 Uhr gefeiert - mit Schminkstand, Popcorn und Lolli-Regen. Geeignet für Kinder ab drei Jahren. Eintritt: sechs Euro.

Sterne gucken: Das Planetarium in Augsburg bietet an Halloween zwei Vorstellungen für Kinder ab vier Jahren an. „Ein Sternbild für Flappi“, die Geschichte einer kleinen, neugierigen Fledermaus, beginnt am 31. Oktober um 14 Uhr. Ab 15.30 Uhr ist die „Expedition ins Sonnensystem“ zu sehen. Ein reguläres Ticket kostet neun Euro.

Linoldruck: Das Staatliche Textil-und Industriemuseum Augsburg bietet am 31. Oktober die Möglichkeit, einen schaurig-schönen Muster-Linoldruck auf Textil herzustellen. Die Aktion findet von 10 bis 12 Uhr statt und richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenpunkt: 29 Euro.