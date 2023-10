Halloween

06:20 Uhr

An diesen fünf Orten in Augsburg soll es einmal gespukt haben

Wenn es in Augsburg langsam dunkel wird, kommen die ersten Geister heraus.

Plus Mehrere Geister sollen über die Jahrhunderte ihr Unwesen in Augsburg getrieben haben. Wo und warum sich in der Stadt unheimliche Mythen etabliert haben.

Eine Geistermesse im Dom, verurteilte Hexen und Bündnisse mit dem Teufel: In Augsburg gibt es einige Orte, an denen unheimliche Dinge passiert sein sollen. Zu Halloween teilt Christina Höhberger-Heckel von den Stadtwegen Augsburg, die unter anderem Gruselführungen durch die Stadt organisiert, fünf Legenden mit unserer Redaktion. Sie erklärt außerdem, woher die Geschichten stammen und wie viel Wahrheit in ihnen steckt.

Die Geistermesse im Augsburger Dom

Im Mittelalter lebte eine fromme Frau namens Perchtin in Augsburg. Eines Nachts hörte sie die Domglocken läuten und ging davon aus, sie habe die Messe verschlafen. Eilig rannte sie zur Kirche, doch dort war niemand. Nur aus dem Gewölbe unter der Kirche drang ein seltsames Murmeln. Dort beteten einige Gläubige andächtig. Perchtin kniete sich ebenfalls nieder und betete. Erst nach einigen Minuten fiel ihr auf, dass die Stimmen unmenschlich klangen. Sie blickte um sich und sah neben sich ihre verstorbene Nachbarin, die sie aus hohlen, toten Augen anstarrte. Die Geister bemerkten nun, dass ein Mensch unter ihnen war. Perchtin rannte, dicht gefolgt von den Geistern, zum Ausgang und erreichte gerade noch rechtzeitig den Platz vor dem Dom. Dort drückte sie die Tür so lange zu, bis der erste Sonnenstrahl Augsburg erhellte und das Geheule im Innern der Kirche verstummte. Dann brach sie zusammen. Später am Tag wurde sie gefunden und erwachte. Doch sie war verwirrt und wurde nie wieder dieselbe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

