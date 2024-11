Hammerattacke in Park: Ermittler halten sich bedeckt

Knapp zwei Wochen liegt die brutale Attacke zurück: Im Schlössle-Park in Pfersee hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein 14-Jähriger einen zwei Jahre älteren Jugendlichen mit einem Hammerschlag schwer verletzt. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und wurde in die Uniklinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Mehrere Jugendliche hatten die Tat vor Ort erlebt. Der 14-Jährige war anschließend geflohen, drei Begleiter machten sich ebenfalls aus dem Staub. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.

Auf Anfrage unserer Redaktion halten sich die Ermittler bedeckt. Sie äußern sich nicht zur Nationalität von mutmaßlichem Täter und Opfer. Offen bleibt auch, ob der 14-Jährige in Pfersee lebt. Verwiesen wird auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen. Es handle sich um Jugendliche, wird argumentiert.

Hammerattacke in Augsburg: Begleiter sollen vermummt gewesen sein

Der Schlag mit dem Hammer wurde danach als gezielte Aktion bewertet. Darauf deuten die Tatumstände. Spekuliert werden kann, ob sich die beiden Gruppen gekannt haben. „Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es von Seiten der Polizei. Sie beantwortet auch nicht, ob die drei geflohenen Personen zwischenzeitlich ermittelt worden seien. Es gab eine Personenbeschreibung. Die Begleiter sollen vermummt gewesen sein. Bestätigt wird, dass der 14-Jährige weiterhin in Untersuchungshaft sitzt. Er wird des versuchten Totschlags verdächtigt.

Der Schlössle-Park in Pfersee ist ein beliebter Treffpunkt für junge Leute. Die Gewalttat ließ jedenfalls in der Öffentlichkeit aufhorchen. Die Polizei sagt zur Örtlichkeit: „Seit dem Jahr 2023 ereigneten sich im besagten Park trotz einer Vielzahl von Besuchern nur einige wenige Gewaltdelikte.“

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 14. November. Tatzeit war gegen 17.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war es jahreszeitlich bedingt bereits dunkel im Park. Der 16-Jährige war laut Polizei mit Bekannten im Schlössle-Park. Ein Quartett, zu dem der 14-Jährige gehörte, kam hinzu. Es folgte die Attacke mit dem Hammer. In der Nacht wurde der mutmaßliche Täter festgenommen.