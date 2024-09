Stadt ertüchtigt Bushaltestelle in Haunstetten

Die Stadt Augsburg baut ihre Bus- und Straßenbahnhaltestellen schrittweise barrierefrei aus. Die Arbeiten laufen bereits länger, im Sommer war der Bereich am ehemaligen Hauptkrankenhaus dran. Nun rücken die Arbeiter in Haunstetten an.

Die Bushaltestelle „Auf dem Nol“ wird von Grund auf erneuert. Die Arbeiten dauern sechs Wochen, sie sind voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen. Zunächst wird vor der Haltestelle auf einer Länge von 20 Metern und einer Breite von drei Metern eine Haltefläche aus Beton verbaut. Dies ist notwendig, da Busse beim Anfahren und Bremsen durch ihr hohes Gewicht den Asphalt zerdrücken. Durch den Einsatz der Betonplatten sind diese Beschädigungen nicht mehr möglich, erläutert die Stadt. Um die Bushaltestelle barrierefrei auszubauen, werden außerdem sogenannte „Blindenplatten“ eingesetzt, die es Menschen mit Seheinschränkungen erleichtern, sich zu orientieren und die Bushaltestelle sicherer zu nutzen.

Während der Bauarbeiten an der Bushaltestelle müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. So wird während der ersten drei Wochen der Untere Talweg im Bereich der Bushaltestelle gesperrt. In dieser Zeit ist eine Umleitung über die Straße „Auf dem Nol“ eingerichtet. Zufahrten zu anliegenden Firmen seien zu jeder Zeit gewährleistet, so die Stadt.

So läuft es mit den Umleitungen

Während der zweiten Hälfte der Baumaßnahme ist der Untere Talweg halbseitig gesperrt. Der Straßenverkehr wird in dieser Zeit in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Busse werden zunächst über die Mittelfeldstraße umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle für „Auf dem Nol“ wird kurz vor der bisherigen Haltestelle eingerichtet. Während der Vollsperrung findet die Busumleitung über die Mittelfeldstraße statt, während der halbseitigen Sperrung fährt der Bus wie gewohnt mit Ersatzhaltestelle auf dem Unteren Talweg.