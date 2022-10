Heimat-Check

Lechhausen – das größte Gewerbegebiet in Bayerisch-Schwaben

Plus Im Nordosten des Augsburger Stadtteils Lechhausen haben sich 500 Unternehmen mit 11.000 Beschäftigten angesiedelt. Eine neue Initiative möchte die Firmen zusammenbringen.

Lechhausen, mit rund 37.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der größte Stadtteil nach der Innenstadt, ist nach Einschätzung der Teilnehmer an der Heimatcheck-Umfrage ein Lebensraum mit Licht und Schatten. Als positiv werden etwa die Lebensqualität und der Einzelhandel hervorgehoben, Luft nach oben gibt es hingegen bei Kultur und Freizeit sowie dem Klimaschutz. Auf einem Gebiet ragt Lechhausen in jedem Fall heraus: Sein Gewerbegebiet ist nicht nur das größte in Augsburg, sondern in ganz Bayerisch-Schwaben: 500 Unternehmen vom kleinen Familienunternehmen bis zum großen Konzern - allein bei der Mediengruppe Pressedruck an der Curt-Frenzel- und der Affinger Straße sind rund 1450 Menschen beschäftigt - haben sich im Lauf der Jahrzehnte im Nordosten des Stadtteils auf 334 Hektar Fläche angesiedelt. Rund 11.000 Menschen arbeiten auf dem Areal, das knapp ein Drittel der gesamten Fläche Lechhausens einnimmt.

