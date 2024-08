Herbstplärrer in Augsburg startet bei bestem Wetter

Sonnenschein ohne Ende: Traumhafter hätte der Augsburger Herbstplärrer am Freitag nicht starten können. Die ersten Volksfestbesucher konnten es kaum erwarten, dass der Plärrer um 16 Uhr beginnt. Offiziell eröffnet wurde Schwabens größtes Volksfest mit dem Bieranstich um 18 Uhr im Schallerzelt. Am Abend war das große Feuerwerk eingeplant. Am Samstag erlebt der Plärrer einen Höhepunkt: Der traditionelle Umzug steht auf dem Programm. Politische Prominenz hat sich angekündigt. Zur Mittagszeit ist mit massiven Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Der Umzug mit mehr als 2200 Teilnehmern beginnt um 12.30 Uhr.

Icon Vergrößern Oberbürgermeisterin Eva Weber zapfte im Schallerzelt mit zwei Schlägen das Fass an. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Oberbürgermeisterin Eva Weber zapfte im Schallerzelt mit zwei Schlägen das Fass an. Foto: Peter Fastl

Stimmungsvoll war es bereits am ersten Abend in den Bierzelten. Oberbürgermeisterin Eva Weber zapfte im Schallerzelt an. Lediglich zwei Schläge benötigte sie. Da der Plärrer zweimal im Jahr stattfindet, sind die Regularien festgezurrt. Am Frühjahrsplärrer geht es stets im Binswanger-Zelt los, im Herbst ist das Schallerzelt an der Reihe. Beim Bierpreis hat sich gegenüber dem Frühjahrsplärrer nichts geändert. Die Maß Bier kostet im Binswanger-Zelt weiterhin 11,70 Euro, im Schallerzelt sind es 12,40 Euro.

Icon Vergrößern Rebecca mit Sohn Korbinian bekam zum Plärrerauftakt Besuch von Nichte Christen mit Freund Philip aus Amerika. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Rebecca mit Sohn Korbinian bekam zum Plärrerauftakt Besuch von Nichte Christen mit Freund Philip aus Amerika. Foto: Peter Fastl

Die Augsburgerin Rebecca ist schon kurz nach 16 Uhr auf dem Gelände, die junge Frau trägt ein Dirndl. Ihr fünfjähriger Sohn Korbinian hat eine Lederhose an. Stilecht gekleidet für ein schwäbisches Volksfest. Die gut gelaunte Mutter verrät, dass sie aus Amerika stammt. Zu Gast in Deutschland ist derzeit ihre Nichte Christen mit Freund Philip. Der junge Amerikaner hat am Eröffnungstag Grund zum Feiern: er ist am Freitag 21 Jahre alt geworden. „Wir werden deshalb auch ins Bierzelt gehen“, sagt Rebecca.

Am Samstag findet der Plärrerumzug statt

Groß ist bei den Schaustellern die Vorfreude auf den Plärrerumzug. Die Wegstrecke führt von der Maximilianstraße über Bürgermeister-Fischer-Straße, Königsplatz, Fuggerstraße, Volkhartstraße, Gesundbrunnen und Langenmantelstraße zum Plärrergelände. Abmarsch ist um 12.30 Uhr. Von 12 bis 16 Uhr gelten Straßensperrungen in der Innenstadt. Teilnehmer werden nach dem Umzug in den beiden Bierzelten verköstigt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sind angekündigt.

Der traditionelle Umzug steht dieses Mal unter etwas anderen Vorzeichen. Zwei Demonstrationen sind angekündigt. Klimaaktivisten wollen ähnlich wie im Vorjahr für mehr Klimaschutz protestieren. Die Anwesenheit von Söder und Aiwanger sei Anlass, um sich zu positionieren, heißt es. Anders sieht es bei Tierrechtsaktivisten aus. Sie sind erstmals als Demonstranten abseits des Umzugs dabei. Die Aktivisten fordern ein Pferdeverbot beim Umzug.

Vieles beim größten schwäbischen Volksfest ist vertraut. Neuerungen gibt es aber auch, drei Fahrgeschäfte gehören dazu. Eines trägt den Namen „Polyp“ und besteht aus fünf langen „Armen“, die sich während der Fahrt drehen, während sich die Fahrbahn anheben kann. Ebenfalls neu dabei ist das Hochfahrgeschäft „Mexican Flight“, eine Art riesige Schaukel, die Besuchern einen regelrechten Höhenflug ermöglichen soll. Zudem gibt es den „Beach Jumper“, der Fahrgäste nach Auskunft der Veranstalter auf eine „Schwing-, Schwebe- und Schaukelreise“ schicken möchte.

Zum Frühjahrsplärrer kamen 430.000 Besucher

Der Besucher auf dem Plärrer werden mittlerweile dank moderner Technik gezählt. Beim Frühjahrsplärrer waren es 430.000 Gäste. Der Herbstplärrer liegt in den Sommerferien. Insofern sind die Schausteller gespannt, wie sich die Urlaubszeit auf die Besucherzahl auswirkt.

Der Herbstplärrer dauert bis Sonntag, 8. September. Höhepunkte sind die Feuerwerke an Freitagen.