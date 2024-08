Diese Auswirkungen hat der Plärrerumzug am Samstag auf den Verkehr in der Innenstadt

Die Voraussetzungen für einen „heißen“ Plärrerumzug in Augsburg sind gegeben: Wenn der Zug am Samstag um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße startet, werden Temperaturen von deutlich mehr als 20 Grad erwartet. Tausende Besucher werden entlang der Wegstrecke den Zug verfolgen, der zum Plärrergelände führt. Verkehrsteilnehmer müssen sich am Samstag auf teils erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Augsburger Innenstadt einstellen. Außerdem ist die Maximilianstraße gesperrt. In diesem Straßenzug stellen sich die mehr als 2200 Teilnehmer des Umzugs auf. Betroffen ist von den Beeinträchtigungen auch der Nahverkehr. Einzelne Straßenbahnlinien fahren zur Mittagszeit nicht. Eine Übersicht:

Herbstplärrer 2024: Umzug sorgt für Verkehrsbehinderungen

Zugstrecke. Der Weg führt über Maximilianstraße, Rathausplatz, Karolinenstraße, Karlstraße, Grottenau, Volkhartstraße, Gesundbrunnen, Langenmantelstraße zum Plärrergelände. Da mehr als 2200 Teilnehmer dabei sind, zieht sich der Zug auch zeitlich.

Sperrung Maximilianstraße. Die Aufstellung der Umzugsteilnehmer erfolgt ab 10 Uhr in der Maximilianstraße. Die Straße ist gesperrt. Parkende Autos werden notfalls abgeschleppt, teilt die Stadt mit.

Straßensperrungen. Damit der Plärrerumzug ungestört durchgeführt werden kann, wird die gesamte Umzugsstrecke ab etwa 12 Uhr bis 16 Uhr für Autofahrer gesperrt, so die Stadt Augsburg. Fahrzeuge können die betroffenen Kreuzungen in der Innenstadt auch nicht überqueren.

Nahverkehr. Nach Auskunft der Stadtwerke Augsburg kommt es am Samstag zu Behinderungen im Nahverkehr. Es erfolgen Umleitungen bei den Fahrzeugen der Linien 1, 2, 4, 22, 23, 32 und 44.

Die Straßenbahnlinie 1 verkehrt zwischen 12 und 14 Uhr nur zwischen den Haltestellen Göggingen und Königsplatz. In nördlicher Richtung fährt die Linie 1 von 12.15 bis 13.30 Uhr nur zwischen den Haltestellen Lechhausen/Neuer Ostfriedhof und Pilgerhausstraße.

Die Linie 2 wird von 12 bis 14 zwischen Königsplatz und Josefinum eingestellt. Von Haunstetten kommend wenden die Fahrzeuge der Linie 2 vom Königsplatz über den Hauptbahnhof.

Der Betrieb der Straßenbahnlinie 4 wird zwischen 12 und 14 Uhr ebenfalls eingestellt.

Die Busse der Linien 22 und 32 werden ab etwa 8 bis 14 Uhr über Theodor-Heuss-Platz und Rotes Tor geleitet. Die Busse der Linien 23 und 44 fahren während des Umzugs nur bis Pilgerhausstraße.

FCA-Heimspiel. Der FCA startet am Samstag in die neue Bundesliga-Saison. Zu Gast ist Werder Bremen. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Die Stadionline verkehrt trotz Umzug wie gewohnt.