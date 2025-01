Spielplätze in den Augsburger Stadtteilen werden saniert und neu gebaut

Es gibt exakt 324 öffentliche Spielplätze im Stadtgebiet Augsburg. Aus Sicht von Eltern mit kleineren Kindern und Jugendlichen könnten es gerne mehr werden. Die Wünsche sind den Verantwortlichen im städtischen Umweltreferat bekannt. Auch in diesem Jahr wird investiert. Einige Spielplätze werden saniert. Es gibt zudem Neubauten, deren Arbeiten teils laufen. Die drei neuen Anlagen sind in Bergheim, Göggingen und Lechhausen. Neben Spielplätzen, die von der Stadt betreut werden, gibt es private Anlagen von Wohnbaugesellschaften und Eigentümergemeinschaften. Die Zahl dieser Anlagen wird von der Stadt Augsburg jedoch nicht erfasst.

Auf Anfrage unserer Redaktion listet das Umweltreferat auf, wohin Geld fließt. An Sondermitteln stehen 250.000 Euro in diesem Jahr zur Verfügung. Diese Projekte stehen in der Liste:

- Aufwertung des Spielplatzes Uhlandwiese in Pfersee - Verbesserung der Spielanlage in der Marie-Juchacz-Straße in Oberhausen - Verbesserung der Spielanlagen Präses-Hauser-Platz Nord, West, Süd in Oberhausen - Verbesserung des Spielplatzes Im Sack in der Jakobervorstadt - Erneuerung des Spielturms im Wittelsbacher Park

Icon Vergrößern Der Spielplatz Uhlandwiese in Pfersee soll ebenfalls schöner werden. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Der Spielplatz Uhlandwiese in Pfersee soll ebenfalls schöner werden. Foto: Peter Fastl

Deutlich höher liegen die Investitionsausgaben für Neubauprojekte. In der Summe sind es mehr als 1,2 Millionen Euro.

Neubau Bolzplatz Bergheim. Ausgaben von insgesamt 183.500 Euro sind veranschlagt. Die Stadt teilt dazu mit: Das neue Feuerwehrhaus in Bergheim wurde auf einer Fläche errichtet, auf der sich bis dahin ein Bolzplatz befand. Aufgrund dieser Tatsache und unter der Vorgabe, dass die Fläche in Bergheim in einer angemessenen Fuß- und Radwegentfernung zu erreichen sein soll, sei in Bergheim nach einer Fläche für den neuen Bolzplatz für Kinder gesucht worden. Eine Fläche westlich des Diebelbachs sei als zukunftsweisende Lösung festgelegt worden.

Sanierung Spielplatz Luginsland. Das Areal ist in der Innenstadt. Luginsland gilt als beliebtes Ausflugsziel, weil es einen schönen Biergarten gibt. Für die Sanierung des Spielplatzes stehen 264.000 Euro zur Verfügung.

Spielplatz Meierweg Oberhausen. 250.000 werden investiert. Die Stadt spricht von einer Anlage, die verschiedene Generationen ansprechen soll - vom Sandkasten bis zur Crosstraining-Station.

Neubau Multifunktionsfläche Schackstraße. Diese Anlage liegt in Lechhausen. 210.000 Euro werden investiert. Das Konzept beinhaltet den Neubau einer Multifunktionsfläche und die Erweiterung der bestehenden Streetballfläche auf dem Spielplatz Schackstraße in der Nähe des Jugendzentrums in Lechhausen.

Neubau Pumptrack Apprichstraße. Die Anlage ist in Göggingen. 334.000 Euro werden investiert. Es ist ein Projekt, das von den Menschen im Stadtteil gewünscht wurde. Es handelt sich um eine neue Rollsport-Anlage mit einem Pumptrack. Dabei handelt es sich um einen geschlossenen Rundkurs aus Wellen, Steilkuren und Sprüngen, die Oberfläche ist asphaltiert.

Die Stadt Augsburg teilt ferner mit, dass über laufende Projekte hinaus neue Planungen begonnen werden. Diese Arbeiten stünden dann im Jahr 2026 an. Des Weiteren werden Ersatzbeschaffungen für einzelne Spielgeräte auf unterschiedlichen Anlagen im Stadtgebiet getätigt. Geld ist im städtischen Haushalt verankert. Für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 150.000 Euro vorgesehen.

Die Zahl der in diesem Jahr sanierten und neu gebauten Anlagen entspricht den Durchschnittswerten der letzten Jahre, entsprechend den verfügbaren Haushaltsmitteln. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagt aber auch: „Der Sanierungsbedarf ist sicherlich höher.“ Dennoch sei das Angebot an Spielplätzen gut. „Grundsätzlich verfügt die Stadt über eine gute Grundversorgung von Spielanlagen, es sind 325 öffentlich zugängliche Spielanlagen bei rund 300.000 Einwohnern“, so Erben.

Die Anlagen werden nach Auskunft der Stadt regelmäßig kontrolliert. Das Vorgehen sei intern geregelt. Die Spielplätze werden von städtischen Mitarbeiten des Amts mindestens einmal die Woche kontrolliert. Auf Spielplätzen mit einer sehr hohen Nachfrage finden die Kontrollen mehrmals in der Woche statt. Die operative Inspektion findet quartalsweise, die Hauptinspektion jährlich statt. Somit würden alle Spielplätze, die durch das Amt betreut werden, sehr engmaschig kontrolliert und gewartet, heißt es.