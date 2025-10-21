Eklat beim Hobby-Kegeln: Das steckt hinter einem Polizeieinsatz in einer Augsburger Gaststätte

Es muss ein wüster Abend gewesen sein in der Gaststätte im Spickel. An einem Freitag vor Kurzem löste die Polizei eine Veranstaltung mit rund 100 Gästen auf, die offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen war. Mehrere Gäste, hieß es, hätten sich aggressiv verhalten; sie sollen Teile des Inventars beschädigt haben und auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv gewesen sein, als diese vor Ort erschienen. Nach Recherchen unserer Redaktion steckt hinter den Ereignissen ein offenbar missglückter Abend einiger Hobby-Kegler.

Das Treffen fand an dem Abend im Kegelzentrum in der Nähe des Eiskanals statt, eine der größten Anlagen dieser Art in ganz Deutschland. Zu ihr gehören 16 Bahnen, sie wird vielfach als Sportstätte für Vereine genutzt. 2012 etwa wurde hier der Weltkegelpokal ausgetragen, den damals Teams aus Slowenien und Ungarn gewannen. Die Anlage ist aber auch ein Hobbyraum, Privatleute können sie für Veranstaltungen anbuchen, bei denen in lockerer Atmosphäre ohne allzu großen sportlichen Ehrgeiz gekegelt wird. Praktisch: An das Kegelzentrum ist eine italienische Pizzeria angeschlossen. Ein guter Ort für einen geselligen Abend, könnte man meinen.

Randale im Spickel: Die Polizei ermittelt auch wegen Beleidigung und Sachbeschädigung

An dem Freitag fand nach Informationen unserer Redaktion eine solche lose Veranstaltung von Hobby-Keglern statt, also kein regulärer Wettkampf von Sportvereinen. Warum das Treffen so aus dem Ruder lief und die Veranstaltung mit gut 100 Gästen von der Polizei aufgelöst wurde, ist nicht ganz klar, doch es muss ziemlich eskaliert sein. Die Polizei wurde nach Angaben der Ermittler gegen 20.10 Uhr alarmiert, nachdem es unter den Gästen offenbar zu tumultartigen Szenen gekommen war. Einsatzkräfte beendeten die Veranstaltung und erteilten mehreren Personen Platzverweise, so die Polizei. Einige „uneinsichtige Gäste“ mussten demnach gar aus dem Lokal gedrängt werden. Dabei versuchten laut Polizei mehrere Personen, erneut in das Kegelzentrum zu gelangen, und widersetzten sich den Anweisungen der Beamten auch körperlich. „Zudem wurden Einsatzkräfte beleidigt.“

Zu dem Inventar, das zuvor beschädigt worden war, gehören offenbar auch Kegelbahnen und Stühle, für die nun Ersatz beschafft werden muss. Genutzt werden kann der Komplex aber weiterhin. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, man ermittle gegen mindestens drei Personen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung.