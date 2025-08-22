Hohe Schäden in Oberhausen und Pfersee: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Wegen zweier Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, ereignete sich die eine am vergangenen Mittwoch in der Prälat-Bigelmair-Straße im Stadtteil Oberhausen. Zwischen 12 und 18 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen Golf Plus, der am linken Fahrbahnrand parkte, und entfernte sich anschließend. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hohe Schäden in Oberhausen und Pfersee: Polizei Augsburg ermittelt nach Unfallfluchten

Einen ähnlichen Fall meldet die Polizei aus der Philipp-Häring-Straße im Stadtteil Pfersee. Eine bislang unbekannte Person beschädigte dort am Donnerstag zwischen 7 und 15 Uhr einen schwarzen Daimler E200, der auf einem Parkplatz stand. Auch hier kümmerte sie sich nicht um den Schaden, der laut Polizei bei rund 3000 Euro lag. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 melden. (kmax)