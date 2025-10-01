Icon Menü
Igelschutz: Stadt Augsburg sollte nächtliches Verbot von Mährobotern erlassen

Augsburg

Kein Mensch muss seinen Mähroboter nachts durch den Garten fahren lassen

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Mähroboter nachts fahren müssen. Kommunen wie Mainz, Köln oder Leipzig machen es vor. Vor allem die Grünen stehen unter Druck.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Der Igelschutz sollte auch in Augsburg ausgebaut werden.
    Der Igelschutz sollte auch in Augsburg ausgebaut werden. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Der Igel hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Sein Bestand ist deutschlandweit zurückgegangen. Die stacheligen Tiere ringen mit fehlenden Insekten als Nahrungsquelle, Lichtverschmutzung und Lebensraumverlust durch zunehmende Versiegelung. Häufig suchen die Tiere einen sicheren Platz in Privatgärten. Hier aber gibt es Mähroboter, die die stacheligen Tiere bis zum Tod malträtieren. Indes wäre dies problemlos zu vermeiden. Kein Mensch muss seinen Mähroboter nachts durch den Garten fahren lassen. Die Stadt Augsburg sollte ein Signal setzen und ein auf die Nacht begrenztes Verbot erlassen. Andere Kommunen machen es vor.

