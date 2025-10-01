Der Igel hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Sein Bestand ist deutschlandweit zurückgegangen. Die stacheligen Tiere ringen mit fehlenden Insekten als Nahrungsquelle, Lichtverschmutzung und Lebensraumverlust durch zunehmende Versiegelung. Häufig suchen die Tiere einen sicheren Platz in Privatgärten. Hier aber gibt es Mähroboter, die die stacheligen Tiere bis zum Tod malträtieren. Indes wäre dies problemlos zu vermeiden. Kein Mensch muss seinen Mähroboter nachts durch den Garten fahren lassen. Die Stadt Augsburg sollte ein Signal setzen und ein auf die Nacht begrenztes Verbot erlassen. Andere Kommunen machen es vor.
