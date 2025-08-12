Immer mehr Augsburger arbeiten in Teilzeit

In Augsburg sind, trotz steigender Arbeitslosenzahlen, so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie nie zuvor. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 waren es 153.096 Menschen. Den größten Anteil am Beschäftigungszuwachs haben Ausländer und Teilzeitbeschäftigte.

Von 2019 bis 2024 (das sind die aktuellsten Zahlen für Augsburg) ist die Zahl der Beschäftigten in Augsburg um 5172 Personen gestiegen. Nur ein geringer Prozentsatz ist jedoch in Vollzeit in das Berufsleben eingestiegen - gerade einmal 233 Menschen und allesamt ausländische Mitbürger. 4939 der neu Erwerbstätigen haben dagegen eine Teilzeitstelle angetreten. Knapp 3000 davon sind Frauen.

Auch immer mehr Männer arbeiten in Teilzeit

Die Teilzeitbeschäftigung hat in Augsburg vor allem in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Heime, Erziehung und Unterricht, Information und Kommunikation sowie im Gesundheitswesen zugelegt. In vielen dieser Branchen sind traditionell besonders viele Frauen beschäftigt. Die Gründe für den Zuwachs bei der Teilzeitbeschäftigung sind laut Agentur für Arbeit Augsburg vielfältig. Teils würden mehr Frauen (zurück) in den Beruf gehen, bei anderen spiele das Verhältnis von Arbeit und Freizeit eine Rolle (Work-Life-Balance). Auch immer mehr Männer würden in Teilzeit arbeiten. In einigen Branchen seien zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen Vollzeitstellen auf Teilzeit reduziert worden, aber andernorts auch mehr Teilzeitstellen entstanden. Allein im Gesundheitswesen sind zwischen 2019 und 2024 in Augsburg mehr als 1300 neue Teilzeitstellen dazugekommen. Tendenz laut Agentur für Arbeit steigend.

Der Teilzeittrend beschränkt sich nicht nur auf Augsburg: Generell wurde in Deutschland noch nie so viel in Teilzeit gearbeitet wie in den ersten Monaten 2025. Das ergab zuletzt eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Demnach sind 39,8 Prozent der Beschäftigten mit reduzierter Stundenzahl erwerbstätig. In Augsburg sind es 33,5 Prozent. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist dagegen gesunken. Während Teilzeitbeschäftigte im Schnitt 18,54 Stunden pro Woche arbeiten, sind es bei den Vollzeitbeschäftigten 38,14 Stunden.