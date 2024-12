Happy End: Vermisster Kater Milo ist wieder da

Jeden Tag hat Simon Rössler nach seinem Kater gesucht – seit dem 21. November. Da war Milo in den Augsburger Schäfflerbach gefallen und von einem aufmerksamen Mann aus dem kalten Wasser gerettet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die daraufhin anrückten, ließen das augenscheinlich unverletzte Tier frei. Bei Rössler stieß dieses Vorgehen auf Unverständnis. Er hatte gehofft, sein Kater, dessen Chip laut Feuerwehr nicht ausgelesen werden konnte, würde in die Tierklinik oder ins Tierheim gebracht werden. Seitdem suchte Rössler jeden Tag nach dem Kater, auch mit Hilfe vieler Flugblätter, die er im Textilviertel verteilte.

Das vermisste Tier saß in einem Vorgarten

Bei seinem abendlichen Rundgang am Montag dann die Überraschung: In einem Vorgarten in der Otto-Lindenmeyer-Straße entdeckte er seinen Kater Milo. „Wir hatten die Suche fast schon aufgegeben, aber es gibt wohl doch Wunder“, sagt Rössler erleichtert. Milo habe zwar an Gewicht verloren, aber auf den ersten Blick scheine es ihm gut zu gehen. Am Nachmittag soll der Kater von einem Tierarzt durchgecheckt werden. Und sich dann von seinem Abenteuer erholen.