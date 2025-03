Stadt Augsburg packt ab Spätsommer den Umbau des Bauernmarkts an

Dieser Tage hat Karin Brasseur, Chefin der Marktgaststätte, neues Mobiliar für ihre Außenbewirtung am Augsburger Stadtmarkt bekommen. Vor dem Lokal gibt es den eigenen Biergarten, zudem bespielt Karin Brasseur den Bauernmarkt mit einem Ausschank. Auf dem holprigen und leicht abschüssigen Gelände stehen Biertische und Stühle. Auch Gäste, die sich mit Speisen von Imbissständen am Stadtmarkt versorgt haben, finden hier Platz. Die Saison läuft jetzt an. Danach ist erst einmal für längere Zeit Pause. Denn die Stadt Augsburg baut den Bauernmarkt für einen Millionenbetrag um.

Die Pläne sind nicht neu. Seit Freitag gibt es einen Fahrplan. Der von der Stadt beantragte Zuschuss ist von übergeordneter Stelle bewilligt. Im Spätsommer 2025 soll mit dem Umbau begonnen werden, heißt es. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Besucher des Stadtmarkts dürften ab diesem Zeitpunkt das Areal kaum wiedererkennen.

Ziel der Umbaumaßnahmen ist es laut Stadt, die Aufenthaltsqualität des Bauernmarkt-Areals zu verbessern, die Infrastruktur zu modernisieren und den Bauernmarkt als lebendigen Treffpunkt für Bürger sowie als attraktiven Standort für Handel und Gastronomie zu entwickeln. Dazu werde unter anderem eine Treppenanlage entlang den topografischen Gegebenheiten erstellt. Die Unebenheiten sollen auf diese Weise etwas ausgeglichen werden.

Am Bauernmarkt werden Bäume gepflanzt

Die Aufenthaltsqualität, die durch die Außenbewirtung in den Vorjahren bereits aufgewertet wurde, soll künftig deutlich erhöht werden. Durch integrierte Sitzblöcke entstehen verschiedene Sitzmöglichkeiten. Um an heißen Tagen mehr Sonnenschutz zu bieten, werden Bäume gepflanzt. Eine Brunnenanlage mit Fontänen, die den Höhenunterschied nutzt, um ein bewegtes Wasserelement auf den Platz zu bringen, gehört ebenfalls zu den neuen Gestaltungselementen.

Icon Vergrößern Karin Brasseur ist die Wirtin der Marktgaststätte am Augsburger Stadtmarkt. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Karin Brasseur ist die Wirtin der Marktgaststätte am Augsburger Stadtmarkt. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stadt verspricht sich durch diese Maßnahmen eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen in der Innenstadt. Zusätzlich ist ein öffentlicher Trinkbrunnen vorgesehen. Durch die geplante dreiseitige Treppenanlage entsteht in deren Mitte eine neue, ebene Veranstaltungsfläche. Der Bauernmarkt soll als Veranstaltungsbereich gewinnen. Dass Besucher dieses Angebot gerne annehmen, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt. Bei den Augsburger Sommernächten war der Stadtmarkt ins Programm eingebunden.

Augsburger Stadtmarkt: Es gibt einen weiteren Zugang zur Fleischhalle

Als weitere Aufwertung sei die West-Öffnung der Fleischhalle hin zum Bauernmarkt mit barrierefreiem Zugang Teil des Gesamtkonzeptes, informiert die Stadt. Gegenwärtig gibt es drei Zugänge. Für die Neugestaltung des Bauernmarktes hat die Regierung von Schwaben Fördermittel von 5,2 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ zugesagt. Die Gesamtkosten des Umbaus sind mit rund 7,6 Millionen Euro veranschlagt.

Die Planungen laufen nach Angaben der Stadt bereits auf Hochtouren, um die Bauarbeiten im Spätsommer 2025 starten zu können. Für das Frühjahr 2027 ist die Fertigstellung geplant, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

Vieles ist gegenwärtig am Stadtmarkt in Bewegung. Die Öffnungszeiten werden in einem mehrmonatigen Testlauf an Samstagen verlängert. Dann ist künftig um 17 Uhr Schluss, derzeit endet der Betrieb um 14 Uhr. Die Teilnahme liegt in der Entscheidung der Händler und Gastronomen. Des Weiteren wird es einen Stadtmarktmanager geben. Die Ausschreibung ist auf den Weg gebracht. Dessen Aufgabe ist es, den Stadtmarkt besser zu vermarkten.