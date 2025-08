Irrwege zur Ausbildung: Was die Berufswahl für Generation Z so schwierig macht

Valerie Paula ist endlich angekommen: Nach mehreren Praktika und einer abgebrochenen Ausbildung hat die 20-Jährige einen Beruf gefunden, der ihr gefällt - und einen Arbeitgeber, bei dem sie sich wohl fühlt. Einfach war das nicht. Doch so wie ihr geht es vielen jungen Menschen. Die Berufswahl sei für viele schwieriger geworden, weiß Bildungsberaterin Susanne Bock von der Arbeitsagentur Augsburg. Unter anderem liege das am steigenden Angebot möglicher Berufe, doch auch andere Dinge spielen mit hinein. Was Auszubildende und Lehrbetriebe tun können, um den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Über das ganze Jahr hinweg sind Bildungsberater wie Susanne Bock in Schulen im Einsatz. Dass junge Menschen nicht immer wissen, wo es beruflich nach der Schulzeit langgehen soll, versteht sie gut. Vor allem vielen Realschülern und Gymnasiasten falle es schwer, sich für eine Ausbildung zu entscheiden - auch, weil jedes Jahr weitere, klangvolle Studiengänge an der Hochschule oder der Universität Augsburg entstehen. Außerdem sei die junge Generation mit dem Credo groß geworden: bessere Bildung, besserer Beruf. „Das führt bisweilen zu einer gewissen Orientierungslosigkeit“, sagt Bock. Oft machen viele schon direkt nach dem bestandenen Abitur ein Jahr „Pause“: Sie schauen sich die Welt an, verbessern ihre Fremdsprachenkenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt oder engagieren sich sozial. Nur trägt dieses Engagement, das teilweise auch von Unternehmen gefordert wird, wenig dazu bei, verschiedene Berufe und den Berufsalltag kennenzulernen. Das beginne laut Susanne Bock oft schon in der Schule, denn an Gymnasien gibt es kaum die Möglichkeit, Praktika zu machen.

Berufswahl: Mittelschüler sind oft viel besser vorbereitet

Anders sieht es bei Mittelschülern aus: Sie lernen während der Schulzeit, wie eine Bewerbung funktioniert, welche Berufssparten es gibt und können sich in Praktika ausprobieren. Dafür hätten sie, so Bock, mitunter mit anderen Defiziten zu kämpfen, zum Beispiel mangle es bisweilen an ausreichenden schulischen Leistungen, was den Zugang in einen Ausbildungsbetrieb erschwere. Doch hier könne man gegensteuern: Bei der Arbeitsagentur gibt es unterstützende Programme wie die Berufseinstiegsbegleitung (BEREP). Sie helfe Mittelschülern mit Defiziten beim Übergang von der Schule in den Beruf und begleitet sie ein halbes Jahr in der Ausbildung, bis sicher sei, dass sie es schaffen. Wer dann noch schulische Probleme habe, könne die Assistierte Ausbildung (AsA) nutzen, so Bock. Diese hilft nach der Schule bei der Ausbildungssuche und dann in der Berufsschule und nach der Ausbildung, einen passenden Arbeitgeber zu finden. Denn während für viele Gymnasiasten über 20 noch immer die Eltern Termine planen, schlagen sich Mittelschüler in diesem Alter oft schon allein durchs Leben.

„Manchmal ist aber weniger die Schule das Problem, sondern der Betrieb“, auch das weiß Susanne Bock. Wenn es dort zu zwischenmenschlichen Problemen komme, gibt es die Streitschlichter von IHK und Handwerkskammer (HWK). Auch Valerie Paula nahm die Unterstützung der Kammer an.

Augsburgerin erzählt von ihrem Ausbildungswechsel zur IHK

Mit 16 Jahren hatte sie ihre Ausbildung angefangen, nachdem sie zuvor einige Praktika gemacht hatte. Für ihre Ausbildung entschied sie sich damals nach dem Ausschlussverfahren: „Ich kann kein Blut sehen“, sagt sie beispielsweise. Gefallen habe ihr ein Praktikum im Büro: „Da habe ich gemerkt, ich mag den Kundenkontakt und spreche gerne mit Menschen.“ Deshalb entschied sie sich für eine Ausbildung im Büromanagement. Doch der Einstieg verlief anders als erwartet: Im Betrieb fehlte es an einem strukturierten Ausbildungsplan und an abwechslungsreichen Aufgaben. „Ich war viel am Empfang eingesetzt“, erinnert sie sich. Mit der Zeit wuchs die Unzufriedenheit, bis sie sich nach anderthalb Jahren dazu entschloss, den Vertrag aufzulösen. „Es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.“

Unterstützung kam in dieser schwierigen Zeit nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von den IHK-Bildungsberatern. Denn eins war für Valerie Paula klar: „Ich wollte die Ausbildung fertig machen.“ So entschloss sie sich für einen Wechsel. Heute sagt sie: „Ich bin froh, dass ich damals nicht komplett hingeworfen habe. Ich mag diesen Beruf sehr gerne.“ Auch Ausbildungsbetriebe kommen ihren Lehrlingen entgegen - so wie der von Dieter Pribil.

Deutschlandweit tätiger Bestatter hat zwei Azubinen bei sich aufgenommen

Der Bestatter hat zwei junge Frauen im Betrieb aufgenommen, die bereits im dritten Lehrjahr waren. Rückblickend war dieser Vertrauensvorschuss die richtige Entscheidung, beide Auszubildende haben sich gut entwickelt, gerade die Prüfung abgelegt und werden übernommen. Manchmal sei es für kleine Ausbildungsbetriebe schwer, das Gleiche zu leisten wie ein größeres Unternehmen mit mehr Personal. Gemerkt habe er das bei seinen beiden „Wechsel-Azubis“ vor allem an Defiziten im Verkauf und der Beratung; alles andere hätten sie gut beherrscht, sagt der Bestattungsunternehmer.

Damit Auszubildende nicht orientierungslos von Beruf zu Beruf oder Betrieb zu Betrieb wechseln, raten Susanne Sylvester von der Handwerkskammer und Wolfgang Haschner von der IHK: „Schaut euch den Beruf vorher in einem Praktikum an.“