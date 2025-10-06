Icon Menü
Ist denn schon Weihnachten? Grüne Poller schützen die Dult in Augsburg

Die hässlichen Betonpoller, die im Frühjahr für Gesprächsstoff sorgten, haben ausgedient. Die Dult ist für den Rettungsdienst eine besondere Herausforderung.
Von Michael Hörmann
    Das sind die neuen grünen Poller, die die Dult schützen sollen.
    Das sind die neuen grünen Poller, die die Dult schützen sollen. Foto: Marcus Merk

    Zweimal im Jahr findet die Dult in Augsburg statt. Bei der Frühjahrsdult hatten die Sicherheitsvorkehrungen für Gesprächsstoff gesorgt. Betonpoller standen an den Zugängen, das Ganze wirkte wenig einladend. Jetzt zur Herbstdult sieht es anders aus: Kleine grüne Poller, die an Weihnachtsbäume erinnern, dienen diesmal zur Absicherung. Quergestellte Fahrzeuge von Schaustellern sollen zudem das Risiko einer möglichen Amokfahrt senken.

    Das städtische Marktamt hat die grünen Poller angeschafft

    Marktamtsleiter Wolfgang Färber bestätigt auf Anfrage die Neuheiten beim Sicherheitskonzept: „Das Marktamt hat die neuen Absperrpoller angeschafft.“ Diese dienen nach seinen Worten als Ersatz beziehungsweise Ergänzung zu den bisherigen Betonleitwänden und -pollern. Die grünen Poller sollen bei Veranstaltungen des Marktamtes zum Einsatz kommen.

    Die Stadt Augsburg hat bei der Sicherheit unabhängig von den grünen Pollern aufgerüstet. Es wurden moderne und zertifizierte Schutzlösungen gekauft. Man spricht von Anti-Terror-Pollern.

    So sah es am Samstagnachmittag auf der Dult aus, als ein Rettungswagen im Schritttempo durchfuhr.
    So sah es am Samstagnachmittag auf der Dult aus, als ein Rettungswagen im Schritttempo durchfuhr. Foto: Michael Hörmann  

    Sicherheitsschutz ist ein zentrales Thema auf der Dult, die gerne als Augsburgs längst Einkaufsmeile bezeichnet wird. Zwischen Vogeltor und Jakoberstraße stehen 114 Händler mit ihren Ständen. Es geht teils sehr eng zu. Gerade am Eröffnungstag und am Wochenende war aufgrund des Wetters viel los im Straßenzug, der in einem Wohngebiet in der Jakobervorstadt liegt.

    So funktioniert es auf der Dult, wenn der Rettungswagen kommt

    Thema ist zudem die Organisation des Rettungswesens. Am Samstag fuhr beispielsweise ein Rettungswagen durch die Menschenmasse. Der Wagen bewegte sich im Schritttempo. Besucher der Dult rückten zur Seite - so gut es ging. Beim zuständigen Amt für Brand- und Katastrophenschutz heißt es dazu: „Notfälle werden in aller Regel mit Blaulicht gefahren.“ Ob zusätzlich das Martinshorn zum Einsatz komme, entscheide die Besatzung des Fahrzeugs situationsabhängig.

    Die Dult dauert bis einschließlich Sonntag, 12. Oktober.

