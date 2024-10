Uniklinik Augsburg zieht in den Popup-Store in der Fußgängerzone

Auf der Suche nach dringend benötigtem Personal geht die Augsburger Uniklinik neue Wege: Für rund einen Monat zieht sie in einen Popup-Store in der Annastraße. Offizieller Start des „UKA Career Camps“ in der Fußgängerzone ist am Samstag, 2. November, 12 Uhr. Das größte Krankenhaus der Region präsentiert sich dort bis zum 1. Dezember. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 20 Uhr.

Uniklinik Augsburg schlägt „UKA Career Camp“ in der Annastraße auf

Wie es in einer Ankündigung heißt, sind verschiedene Aktionen, Vorträge und Informationsveranstaltungen vorgesehen. Dabei will die Uniklinik nach eigenen Angaben niedrigschwellig Einblicke in Spitzenmedizin geben sowie bestehende Job-, Studien-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigen. Jeweils sonntags von 11 bis 13 Uhr stehen UKA-Expertinnen und -Experten aus verschiedenen Fachgebieten in „Sonntagsmatinéen“ Rede und Antwort, etwa zu den Themen Künstliche Intelligenz (3. November), Krebsversorgung (10. November), Herzklappenerkrankungen (17. November), Herzinfarkte (24. November) oder Pathologie (1. Dezember). Der Eintritt ist frei, zu den „Sonntagsmatinéen“ bittet die Uniklinik jeweils um Anmeldung bis zum vorangehenden Mittwoch per Mail unter kommunikation@med.uni-augsburg.de.

„Sonntagsmatinéen“ mit Experten: Krankenhaus sucht Personal in der Fußgängerzone

Darüber hinaus soll es unter anderem direkte Bewerbungsmöglichkeiten, Workshops, Podiumsdiskussionen oder auch eine „Teddybärklinik“ für Kinder geben (nähere Informationen im Internet unter: www.uk-augsburg.de/career-camp-2024). Im Popup-Store „Zwischenzeit“ der städtischen Wirtschaftsförderung wechseln sich verschiedene Institutionen ab, um sich dort zu präsentieren. Zuletzt war dort etwa auch das Polizeipräsidium Schwaben-Nord eingezogen. (kmax)