Im September öffnet die Polizei wieder einen Pop-up-Store

Im vergangenen Jahr veranstaltete die Polizei Schwaben Nord erstmalig einen Pop-up-Store in der Augsburger Innenstadt. Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder in einem Geschäft in der Augsburger Fußgängerzone (Annastraße 16) vom 21. bis 28. September vertreten sein. Im Bereich des Welserplatzes wird im Zeitraum vom 24. bis zum 26. September zudem die Kinderpolizeiwache vor Ort sein. Dort können die Kleinen in die Rolle eines Polizisten oder einer Polizistin schlüpfen.

Das Ziel dieser Veranstaltung sei es, vielfältige Einblicke in die tägliche Arbeit zu geben und über wichtige, polizeiliche Themen zu informieren, teilt die Polizei mit. Die Öffnungszeiten des Pop-up-Stores sind täglich (außer Sonntag) von 10 bis 19 Uhr. Dort können sich Interessierte unter anderem auch über Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei, Themen der Kriminalprävention und Verkehrssicherheit sowie zur Bayerischen Sicherheitswacht informieren und beraten lassen. Vor allem aber will die Polizei mit den Bürgern ins Gespräch kommen und über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen. (ziss)