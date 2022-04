Das Josefinum in Augsburg - Geschichte, Parken, Öffnungszeiten

Im Josefinum werden jedes Jahr über 3000 Kinder geboren. Geschichte, Parken, Öffnungszeiten - hier lesen Sie interessante Fakten zu dem Augsburger Krankenhaus.

Mit über 3000 Geburten pro Jahr zählt das Josefinum in Augsburg zu den zehn größten Geburtskliniken im gesamten bundesdeutschen Raum. Das Krankenhaus, das 1918 nach dem ersten Weltkrieg erbaut wurde, bietet rund 14.000 Patientinnen und Patienten jährlich eine umfassende Behandlung an. Dabei hat sich das Krankenhaus, welches verkehrsgünstig in der Nähe des Oberhausener Bahnhofs liegt, auf die Behandlung von Frauen, Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Josefinum Augsburg dient der Ludwig-Maximilians-Universität München als Lehrkrankenhaus.

Geschichte des Josefinums in Augsburg - ein tabellarischer Überblick

1916: Der Lehrer Josef Mayer und der Priester Johann Blödt gründen einen Krippenverein und legen damit den Grundstein für das spätere Josefinum.

1918: Am heutigen Standort an der Kapellenstraße wird ein christliches Säuglingsheim eröffnet, welches vom Krippenverein getragen wird.

1923: Die katholische Jugendfürsorge übernimmt die Trägerschaft des Säuglingsheims.

1925: Die Schule für Säuglingsschwestern wird eingerichtet.

1952: Aufgrund der Schirmherrschaft des Hl. Josef sowie anlässlich des 80. Geburtstags von Gründer Josef Mayer wird der Name "Josefinum" verliehen.

1957: Die Entbindungsklinik wird eröffnet.

1969: Die Frauenklinik wird eröffnet und es entsteht eine zunehmende Spezialisierung des Josefinums auf Frühgeburten und frühkindliche Chirurgie.

1978: Die Kinder-, und Jugendpsychiatrie entsteht.

2009: Das Josefinum wird von Deutschen Krebsgesellschaft ( DKB ) als Brustkrebszentrum zertifiziert.

2018: Die Mund- und Kieferchirurgie für Kinder und Erwachsene wird eröffnet.

Das Josefinum in Zahlen - ein kurzer Steckbrief

Adresse: Kapellenstraße 30, 86154 Augsburg

Kapellenstraße 30, 86154 Telefonnummer: 0821 / 2412 - 0

0821 / 2412 - 0 Bettenanzahl: ca. 400

ca. 400 Ärzte & Pflegepersonal: über 1000

über 1000 Behandelte Patienten pro Jahr: ca. 14.000

ca. 14.000 Geburten pro Jahr: über 3000 - nirgendwo in Augsburg kommen jährlich mehr Kinder zur Welt.

Diese Öffnungszeiten gelten in der Notaufnahme des Josefinums in Augsburg

Die Notaufnahme des Josefinums ist an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr geöffnet.

Telefonische Anmeldung unter 0821 / 2412 - 0

Das müssen Besucher im Josefinum Augsburg beachten - Besuchszeiten und Hygienevorschriften

Besuchszeiten: Täglich zwischen 14.30 und 19.30 Uhr können die Patientinnen und Patienten im Josefinum Augsburg Besuch empfangen.

Die aktuell gelltenden Regeln und Aufnahmen für die Geburtsstationen, die Kreißsäle sowie die psychiatrischen Einrichtungen entnehmen Sie bitte der offiziellen Website des Josefinums.

Hygienevorschriften: Jede Besucherin und jeder Besucher des Josefinums muss einen negativen PCR Test (maximal 48 Stunden alt) oder einen negativen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen können. Es gilt eine generelle FFP2-Maskenpflicht in allen Räumen des Josefinums Augsburg .

So erreicht man das Josefinum in Augsburg: Anreise und Parkmöglichkeiten

Öffentliche Verkehrsmittel: Über die Haltestellen "Bärenwirt" (Straßenbahnlinie 4 sowie Buslinien 21, 27 und 35) und " Oberhausen Bahnhof"(Straßenbahnlinie 2 und Buslinie 35) kann das Josefinum innerhalb weniger Minuten erreicht werden.

Anfahrt mit Taxi oder Pkw: Kapellenstraße 30, 86154 Augsburg

Kapellenstraße 30, 86154 Parkmöglichkeiten und Gebühren: Das Josefinum bietet seinen Patientinnen und Patienten, sowie deren Besucherinnen und Besuchern kostenpflichtige Parkmöglichkeiten inklusive etlichen behindertengerechten Parkplätzen in einer nahegelegene Tiefgarage an.

