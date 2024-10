Verdächtiger Gegenstand: Kampfmittelräumer rücken an

Immer wieder werden in Augsburg bei Arbeiten im Erdreich Bomben oder Granaten als gefährliche Überbleibsel aus dem Krieg gefunden. Auf einen verdächtigen Gegenstand jedenfalls stieß ein Mann am späten Dienstagvormittag, als er in der Neuburger Straße in Lechhausen ein Feld umpflügte. Er informierte die Polizei.

Nicht nur diese und die Berufsfeuerwehr rückten an. Auch wurde der Kampfmittelräumdienst angefordert, der den sprengstoffähnlichen Gegenstand unter die Lupe nahm. Laut einem Polizeisprecher gaben die Experten dann Entwarnung. Der Fund war offenbar harmlos. Um was es sich genau handelte, ist nicht bekannt. (ina)