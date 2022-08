Augsburg

17:30 Uhr

Sie stießen bei Baggerarbeiten auf die Fliegerbombe in Augsburg

Plus Bei den Bodensanierungen im Toni Park wird wegen der Gefahr möglicher Fliegerbomben behutsam gearbeitet. Wie ein Baggerfahrer und ein Experte den Dienstag erlebten.

Von Ina Marks

Konzentriert sitzt Robert Schauer in seinem Bagger. Die Schichten, die er mit der Schaufel vorsichtig nach und nach abträgt, sind keine zehn Zentimeter dick. Tobias Gegenfurtner steht neben der Grube und beobachtet die Ausgrabungen. Der Baggerfahrer und der Kampfmittelräumer sind bei den Sanierungsarbeiten auf dem Gelände des Toni Parks ein eingespieltes Team. Sie wissen um die potenzielle Gefahr, die im Boden lauert. Wie schnell ein normaler Arbeitstag in eine Ausnahmesituation münden kann, haben beide am Dienstag erfahren. Plötzlich stießen sie in der Grube auf alarmierende Spuren: eine Fliegerbombe. Wenig später startete in Augsburg ein Großeinsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen