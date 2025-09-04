Kirchen, Gruften, Häuser: Diese Fugger-Orte in Augsburg sollten Sie gesehen haben

Sein Reichtum war und ist legendär, berechnet man es nach dem Goldgehalt der damaligen Zeit, läge er nach heutigen Maßstäben bei einem Vermögen von rund 60 Millionen Euro: Jakob Fugger war der reichste Mann seiner Zeit, bis heute prägen seine Stiftungen und Gebäude Geschichte und Stadtbild Augsburgs. Am 30. Dezember jährt sich Jakob Fuggers Todestag zum 500. Mal. Die Fuggerschen Stiftungen haben deshalb ein Jubiläumsjahr ausgerufen. Auch wenn nicht mehr alle Original-Schauplätze des 16. Jahrhunderts existieren, so gibt es in der Stadt doch viele Orte, die an die Geschichte der reichen Kaufmannsfamilie erinnern. Ein Rundgang ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Fuggerei: Günstig leben für drei Gebete und eine niedrige Jahresmiete

Rund 150 Menschen leben in den 67 Häusern der Augsburger Fuggerei. Die Stiftung ist über 500 Jahre alt. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

Bei Touristen steht die Fuggerei auf der Liste der Top-Sehenswürdigkeiten in Augsburg: Über 200.000 Besucher kommen jedes Jahr, um die älteste Sozialsiedlung der Welt zu besichtigen. In den 67 ockerfarbenen Häuschen stehen 142 Wohnungen für Bedürftige zur Verfügung. Voraussetzung: Sie müssen Augsburger sein, katholisch, und jeden Tag drei Gebete für den Stifter sprechen. Jakob Fugger stiftete die Siedlung im Jahr 1521. Ab 1514 kaufte er dazu sukzessive Grundstücke an.

Auf dem Gelände der Fuggerei befanden sich einst auch ein Blattern- sowie ein Krankenhaus. Auch ein Verwaltungs- und Stallgebäude gab es. Zu Jakob Fuggers Zeiten fanden vor allem Handwerker und Tagelöhner mit ihren Familien ein Heim in der Siedlung. Dank der günstigen Miete von einem Rheinischen Gulden pro Jahr – dies entsprach dem Monatslohn eines Tagelöhners – konnten die Mieter in Würde leben, wahrten ihre Selbstständigkeit und blieben trotz finanzieller Not den besser verdienenden Handwerkern gleichgestellt.

Heute wohnen rund 150 Menschen in der Fuggerei, die Kaltmiete entspricht noch immer dem Wert eines Rheinischen Guldens und liegt bei 88 Cent pro Jahr. Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Siedlung zerstört, aber schon kurz nach Ende des Krieges wieder aufgebaut.

Info: Jakoberstraße 26, geöffnet täglich von 9 bis 20 Uhr, ab Oktober von 9 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro, Kinder bis 17 Jahre zahlen 4 Euro.

Kirche St. Anna: Katholische Grablege inmitten eines evangelischen Gotteshauses

Die Fuggerkapelle in St. Anna gilt als erster sakraler Renaissanceraum in Deutschland. Dort ist unter anderem Jakob Fugger begraben. Foto: m&m/Fugger'sche Stiftungen (Archivfoto)

Es ist ein Kuriosum, dass die drei katholischen Brüder Jakob, Ulrich und Georg Fugger in einer evangelischen Kirche begraben liegen. Doch als sie sich ihre Grablege aussuchten, war St. Anna noch ein Karmeliterkloster. Anfang des 16. Jahrhunderts planten die Karmeliter einen Ausbau ihrer Kirche, 1509 schlossen die Brüder Jakob und Ulrich mit dem damaligen Prior einen Vertrag über den Bau einer Kapelle, die als Grablege für die Fugger dienen sollte. 1518 wurde die Kapelle geweiht, die Gebeine der inzwischen verstorbenen Brüder Ulrich und Georg wurden in die Gruft überführt. Die Kapelle ist als eigenständige Stiftung juristisch gesichert.

Kurz vor Jakob Fuggers Tod im Dezember 1525 wurde in St. Anna der erste Gottesdienst nach lutherischer Art abgehalten. Ein Umstand, der Jakob Fugger nicht gefallen haben kann, da er dem alten, katholischen Glauben stark verbunden war. In seinem Testament hielt er dennoch an der Grablege für sich und künftige Familienmitglieder fest. Nach Jakob Fugger wurden noch zwei seiner Neffen dort beerdigt, die anderen Familienmitglieder sind an anderen Orten begraben. Die katholische Fuggerkapelle in der evangelischen Annakirche ist aber bis heute ein Ort, der untrennbar mit den Fuggern verbunden ist.

Als Urheber für den Bau gilt übrigens Albrecht Dürer, von dem die Vorskizzen stammen. Auch mit der Fuggerkapelle ist ein Superlativ verbunden: Sie gilt als erster sakraler Renaissanceraum in Deutschland.

Info: St. Anna, Annastraße, Dienstag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, Montag 12 bis 18 Uhr, Sonntag nach dem Gottesdienst bis 12.30 und von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kirche St. Moritz: Warum hier die Fugger den Prediger auswählen dürfen

Die Kirche St. Moritz steht in enger Verbindung mit den Fuggern. Bis heute darf die Familie über die Besetzung der Predigerstelle bestimmen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Ob Hochzeit, Taufe oder Beerdigungen: Besondere kirchliche Feste hielten die Fugger lange Zeit in St. Moritz ab. Das Wohnhaus Jakob Fuggers lag gegenüber der Kirche, auf dem Friedhof von St. Moritz, es gab eine enge Verbindung. Nur eines kam offenbar nicht so gut an: die Predigt. Immer wieder gab es im 16. Jahrhundert Streit zwischen dem Stift St. Moritz und der Pfarrgemeinde. Getrieben vom Wunsch nach einem „besseren“ Wort Gottes erkämpfte sich Jakob Fugger schließlich das Vorschlagsrecht für eine Prediger- und Pfarrstelle.

Bis heute existiert eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Diözese Augsburg, der Kirche St. Moritz und den Fuggerschen Stiftungen. Bewerber für die Predigerstelle werden zwar über Ausschreibungen der Diözese gesucht, Bewerbungsschreiben gehen aber an das Fuggersche Familienseniorat, das über die Besetzung entscheidet. Aufgrund des Mangels an Geistlichen kann die Diözese inzwischen auch einen Geistlichen vorschlagen, ohne die Stelle vorher auszuschreiben. Noch immer sind es aber die Fuggerschen Stiftungen, die ein gewichtiges Wort bei der Entscheidung mitsprechen dürfen. Auch der aktuelle Pfarrer Helmut Haug wurde auf diesem Weg eingesetzt.

Die enge Verbindung mit der Kaufmannsfamilie Fugger bildet sich auch architektonisch ab: durch die so genannte Fuggerloge im Chor der Kirche.

Info: St. Moritz, Moritzplatz 5, geöffnet täglich von 9 bis 20 Uhr, ab 14. September von 8.30 bis 18.45 Uhr.

Färbergässchen 5: Wo der „erste Augsburger Fugger“ lebte

Versteckt und längst nicht mehr im Originalzustand erhalten: An dieser Stelle im heutigen Färbergässchen wohne einst Hans Fugger, das erste Mitglied der Kaufmannsfamilie, das in historischen Augsburger Dokumenten erwähnt wird. Foto: Michael Hochgemuth

Der erste Fugger, der in historischen Quellen im Zusammenhang mit Augsburg namentlich erwähnt wird, ist der Weber Hans Fugger. Er war der Großvater von Jakob Fugger und wurde im Jahr 1367 erstmals im Augsburger Steuerbuch erwähnt. Der Eintrag „Fucker advenit, dedit XLIIII den. Dignus“ sagt viel über den Vorfahren des wohl berühmtesten Fugger-Mitglieds aus: Hans Fugger kam von außerhalb in die Stadt - wohl aus Graben oder der Gegend um Jettingen-Scheppach - und brachte als Startkapital rund 22 Pfund mit - zu damaligen Zeiten eine hübsche Summe. Hans Fugger entrichtete 44 Pfennig Vermögenssteuer, die Einschätzung „dignus“, würdig, signalisierte, dass er geeignet sei, das Bürgerrecht zu empfangen.

Zunächst mietete der erste Augsburger Fugger ein Haus an der Blauen Kappe, um 1378 hatte er die Immobilie gekauft und nutzte sie auch für sein Geschäft. Mit seiner zweiten Frau zog er Ende um 1380 ins Haus seiner Schwiegereltern in der Nähe des damaligen Gögginger Tors. Heute hat dieses Haus die Adresse Färbergässchen 5, es liegt nahe der Annastraße. Die Immobilie, die heute an dieser Stelle steht, ist jedoch nicht mehr das Originalhaus aus Fuggers Zeiten.

Haus am Ror: Wo Jakob Fugger geboren wurde

Das Gebäude mit der roten Markise hat einen historischen Hintergrund: In der heutigen Maximilianstraße 21 wurde einst Jakob Fugger der Reiche geboren. Seine Familie hatte das Anwesen in der Innenstadt im Jahr 1397 erworben. Von der Originalsubstanz ist freilich nichts mehr erhalten. Foto: Michael Hochgemuth

Jakob Fuggers Großvater erwarb 1397 ein Anwesen in der Maximilianstraße, das so genannte „Haus vom Ror“, gut 60 Jahre später wurde hier Jakob Fugger geboren. Sein Vater Jakob und seine Mutter Barbara zählten schon im Jahr 1466 zu den reichsten Bürgern Augsburgs. Jakob Fugger der Reiche kam 1459 als jüngster Sohn der Großfamilie zur Welt, nach dem Tod seiner jüngeren Schwester Ursula war er das Nesthäkchen der Familie.

Das Haus in der Maximilianstraße 21 bliebt bis Ende des 16. Jahrhunderts im Besitz der Kaufmannsfamilie. Heute sitzt dort unter anderem das Outdoor-Geschäft Wellensteyn. Zu Fuggers Zeiten zeichnete es sich durch seine markante Lage nahe des neu errichteten Tanzhauses auf dem Weinmarkt aus. Auch das neu gebaute Weberzunfthaus lag in der Nähe.

Weitere Fuggerhäuser in der Stadt sind das „Haus am Rindermarkt“ in der heutigen Nummer 19 der Annastraße sowie das Haus am Weinmarkt, wohin Jakob Fugger nach seiner Heirat zog. Heute bezeichnet dieser Komplex die Fuggerhäuser in der Maximilianstraße. Die meisten dieser Immobilien wurden in der Bombennacht im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach wieder aufgebaut. Es handelt sich also nicht mehr um die Original-Bausubstanz aus Fuggerzeiten.

Das Fugger-Jubiläumsjahr 2025 Die Fuggerschen Stiftungen haben für das Jubiläumsjahr und bis hinein ins Frühjahr 2026 zahlreiche Veranstaltungen zusammengestellt, darunter Tagungen, Ausstellungen und Führungen:



Führungen: Um den Stifter und Familienpatron Jakob Fugger geht es am Samstag, 27. September, von 10 bis 12 und am Samstag, 18. Oktober, von 16 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Kirche St. Moritz; gezeigt werden die wichtigsten Orte in Fuggers späterem Leben. Seine letzten Jahre sind Thema einer Führung unter dem Motto „Jakob Fugger schließt die Bücher“, die am 8. und 22. November jeweils von 14 bis 16 Uhr stattfindet. Unter dem Motto „Jakob Fugger überall und überraschend“ führt eine Tour am 27. September und 25. Oktober zu den wichtigsten Orten, die in Fuggers Leben in Augsburg eine Rolle spielten; Start ist jeweils um 15 Uhr. Weitere Informationen unter www.fugger.de



Ausstellung: Am 18. September öffnet in der Fuggerei eine Sonderausstellung mit dem Titel „Kult und Kommerz. Jakob Fugger im kollektiven Gedächtnis“. Sie beleuchtet, wie unterschiedlich Fugger und sein Wirken im Lauf der Jahrhunderte gesehen wurde.