Lechhauser Kirchweih: Festwirtin und Brauereichef planen Überraschungen

Die Anspannung wächst. Von Tag zu Tag. Bei der Lechhauser Kirchweih, die am Samstag, 19. Oktober, beginnt, feiert Ketevan Duduchava-Wagner ihre Premiere als Festwirtin im neuen Bierzelt. Die erfahrene Gastronomin, die seit neun Jahren das Lokal „Zum Schober“ in Lechhausen leitet, freut sich auf die Herausforderung: „Ich bin auf alle Fälle nervös und aufgeregt.“ Dreieinhalb Wochen vor Beginn der Kirchweih stehen weitere Details zum Ablauf fest. Die Veranstalter geben bekannt, welche Bands im Bierzelt für gute Stimmung sorgen sollen. Auf die Gäste warten Neuerungen. Die Kirchweih dauert bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober. Am 20. Oktober steigt der Marktsonntag im Lechhausen, zu dem zehntausende Besucher erwartet werden.

Es war eine Zitterpartie, ehe der Name der neuen Festwirtin für die Kirchweih verkündet werden konnte. Die Stadt Augsburg musste den Festzeltbetrieb neu ausschreiben, da die Wirtsleute aus dem Vorjahr nicht mehr zur Verfügung standen. Die Gastronomen vom Restaurant „Hubertushof“ möchten nicht mehr zweigleisig fahren. Sie konzentrieren sich auf das Geschäft in der Firnhaberau.

Kirchweih in Lechhausen: Kühbacher Festbier wird ausgeschenkt

Ketevan Duduchava-Wagner hat entschieden, dass sie das Lokal „Zum Schober“ während der Kirchweih schließt. „Ich nutze meinen Urlaub für die Lechhauser Kirchweih“, sagt die Gastronomin. Wie angekündigt, hat sich die Festwirtin auch bereits ein neues Dirndl zugelegt, sagt sie schmunzelnd. Die Kirchweih wird eine Herausforderung: 20 mal 55 Meter ist das Festzelt groß, in dem 800 Personen Platz finden. Die Speisekarte steht: Hendl und Enten werden serviert. Ein günstiger Mittagstisch gehört ebenfalls zum Angebot. Die Maß auf der Kirchweih kostet 11,40 Euro. Ausgeschenkt wird Kühbacher Festbier.

Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Festwirtin: „Ich bin voller Bewunderung für ihr Engagement.“ Die stellt die Kühl- und Schanktechnik für die Kirchweih. Auch beim Aufbau werde man sich engagieren, kündigt der Brauereichef an. Partner wird zudem die Metzegerei Schmid aus Wortelstetten (bei Buttenwiesen) sein. Eröffnet wird die Kirchweih am Samstag, 19. Oktober. Um 14.30 Uhr beginnt der Festzug. Start ist am Marienplatz in Lechhausen. Mehr als 400 Teilnehmer werden erwartet. Sie marschieren gemeinsam ins Festzelt. Oberbürgermeisterin Eva Weber wird das erste Fass anstechen.

Bald sind Marktsonntag und Kirchweih in Lechhausen. Foto: Michael Hörmann

An allen Abenden spielen Partybands im Festzelt. Die „Mercuries“ treten ebenso auf wie die „Why Not Band“. Neu ist die Aktion eines Abends des Ehrenamts. Wer sich als Gast mit einer Ehrenamtskarte ausweisen kann, erhält Vorzugspreise. Die Idee stammt von der Arbeitsgemeinschaft der Lechhauser Vereine und der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Auch ein Seniorennachmittag ist im Programm. „Wir möchten unseren Gästen jeden Tag etwas Besonderes bieten“, sagen Arge-Vorsitzender Horst Hinterbrander sowie Peter Fischer und Walter Wölfle von der Aktionsgemeinschaft. Der Verein richtet als Jubiläum zum 30. Mal den Marktsonntag in Lechhausen aus. Er findet am Sonntag, 20. Oktober, statt. Teilnehmende Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr. Es gibt erstmals eine kleine Oldtimerschau mit 15 Fahrzeugen.

Kirchweih in Lechhausen: Stadt zeigt Unterstützung

Die Verantwortlichen aus Lechhausen betonen, dass es in der Vorbereitung eine „sehr gute Zusammenarbeit“ mit der Stadt Augsburg gegeben habe: „Die Stadt hat gezeigt, dass sie zur Kirchweih in Lechhausen steht.“ Auch eine finanzielle Beteiligung der Stadt ist denkbar. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) möchte sich zu den Konditionen nicht äußern. Er sagt: „Es ist eine Vereinbarung, die Chancen und Risiken beinhaltet.“ Die Festwirte des Vorjahrs hatten beklagt, dass sie bei der Kirchweih ein kräftiges Minus gemacht hätten. Daran mag die neue Festwirtin Ketevan Duduchava-Wagner nicht denken: „Ich freue mich jetzt auf die Kirchweih und das erste Festbier.“

Info: Die Kirchweih dauert von Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 12 bis 22.30 Uhr. Von Freitag bis Sonntag dauert der Betrieb von 10 bis 23 Uhr. Neben dem Festzelt gibt es einen Vergnügungspark.