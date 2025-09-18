„Könnte schlechter nicht sein“: Geplanter IHK-Umbau in Augsburg sorgt für Kritik

Augsburg ist stolz auf seine Baudenkmale aus Gotik, Renaissance und Barock. Auch die jungen Denkmale aus dem 20. Jahrhundert schätzt man inzwischen: Die Bauten von Thomas Wechs (Don Bosco, Schubert- und Lessinghof) sowie St. Simpert, Hotelturm und Kanustrecke stehen inzwischen unter Denkmalschutz, als Zeugnisse der Moderne und der Wirtschaftswunderzeit. Umso mehr Unverständnis lösen die Pläne der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus, ihr Bauensemble an der Stettenstraße umzubauen. Die prägnanten Fassaden mit den wuchtigen Betonbrüstungen sollen abgerissen und durch Glas und Beton-Fertigteile ersetzt werden. Als Grund werden Betonschäden und energetische Ertüchtigung angeführt. Zudem will die IHK erweitern und im Park ein neues Bürogebäude errichten. Jetzt regt sich Kritik am 40-Millionen-Projekt.

