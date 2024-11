Augsburgs Stadtregierung agiert bei der Frauen-EM dilettantisch

Die Regierenden in Augsburg haben beschlossen, dass die Stadt nicht als Austragungsort von Spielen der Frauenfußball-Europameisterschaft im Jahr 2029 dabei sind wird. Im Bewerbungsprozess steht Deutschland am Anfang. Die Augsburger Absage ist hingegen endgültig. Kostengründe werden aufgeführt, warum die finanzschwache Stadt sich so schnell zurückzieht. Das Agieren der Stadtspitze verdient in Schulnoten ausgedrückt die Note 6.

