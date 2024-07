Der Boom der Mini-Wohnungen ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein

Die Krise auf dem Wohnungsmarkt in Augsburg treibt mitunter seltsame Blüten. Wohnungsprojekte zu planen und umzusetzen ist für Bauträger und Entwickler offenbar so schwierig und teuer geworden, dass sie ihr Heil in Vorhaben suchen, die vor wenigen Jahren noch absolute Ausnahmen gewesen wären, inzwischen aber gängig sind. Dazu gehören etwa Neubau-Gebäude, die Wohnungen und Kitas kombinieren – offenbar hegen die Firmen, die sie planen, die Hoffnung, dass sich ihre Ausgaben auch durch staatliche Förderung rentieren. Dazu gehören aber auch neue Häuser mit Dutzenden Ein-Zimmer-Wohnungen, die gewiss einen Bedarf decken und eine Daseinsberechtigung haben, die Probleme auf dem Mietmarkt in Augsburg aber keinesfalls beheben.

