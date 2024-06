Augsburg

vor 16 Min.

Ein Wohnheim für 5,5 Millionen Euro: Was in Oberhausen gebaut wird

In der Zirbelstraße in Augsburg-Oberhausen steht ein neugebautes Studentenwohnheim für 5,5 Millionen Euro zum Verkauf.

Plus Wer viel Geld hat, kann in Augsburg-Oberhausen ein ungewöhnliches Gebäude kaufen. Ohnehin wird im Stadtteil viel gebaut. Bei einem Mammut-Projekt fehlt ein letzter Schritt.

Von Jan Kandzora

Das frühere Gelände der Molkerei Cema in der Zirbelstraße in Oberhausen war die vergangenen Jahre eine Dauerbaustelle. Seit 2019 entstanden hier hunderte Wohneinheiten: Stadthäuser, Wohnungen mit zwei und drei Zimmern, kleine Appartements. Inzwischen sind die meisten Bauabschnitte des Großprojektes abgeschlossen – im Laufe der kommenden Monate soll auch ein verbliebenes Vorhaben fertiggestellt sein, ein Studentenwohnheim mit 65 Wohnungen, die meisten davon mit einem Zimmer. Wer auf der Suche nach einem solche Gebäude ist und viel Geld hat, kann das Gebäude kaufen: Die Augsburger Firma Infrabau bietet es im Internet auf den gängigen Plattformen für 5,5 Millionen Euro an. Dort wird im üblichen Verkaufsjargon für das Objekt geworben.

Es gehe um ein „exklusives Studentenwohnheim“, heißt es dort. Man reagiere „passgenau auf die hohe Nachfrage an Studentenwohnungen“; um in ihnen „maximale Funktionalität auf kleinem Raum zu gewährleisten“, werde die Möblierung „durchdacht und platzsparend in den Raum integriert“. Das Verkaufsangebot ist außergewöhnlich, grundsätzlich ist die Bebauung des Cema-Areals aber nur eines von mehreren Mammut-Projekten im Stadtteil der jüngeren Vergangenheit und nahen Zukunft. Teils sind sie weitgehend abgeschlossen, teils ist der Bau in vollem Gange, teils soll ein Start in absehbarer Zeit bevorstehen. Wir geben einen Überblick auch über manche kleinere aktuelle Baustellen in Oberhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen