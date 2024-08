Die Idee, das Areal am Bauernmarkt zu einer attraktiven Aufenthaltszone am Augsburger Stadtmarkt zu umzumodeln, hat Charme. Die Voraussetzungen in einer 1a-Lage sind gut, wenn genügend Geld in die Hand genommen wird. Der Stadtmarkt ist ein Aushängeschild für Augsburg, doch allein auf die Tradition zu setzen, hilft nicht weiter.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis