Dult und Plärrer: Tradition in Augsburg hat etwas Faszinierendes

Plus Man muss das Rad nicht neu erfinden. Augsburg beweist: Die traditionsreichen Veranstaltungen Dult und Volksfest ziehen die Menschen noch immer an.

Wer in Augsburg Dult und Plärrer besucht, weiß in der Regel, was ihn erwartet. Man kennt die Stände auf der Dult, man weiß um die Fahrgeschäfte und Bierzelte auf dem Volksfest. Alles altbekannt. Und dennoch: Das Auftakt-Wochenende hat gezeigt, wie beliebt und attraktiv beide Veranstaltungen sind. Das Wetter hatte zudem gepasst und so zog es viele Menschen ins Freie.

51 Bilder Der Plärrer war am Ostersonntag bestens besucht Foto: Silvio Wyszengrad

Tradition hat etwas Faszinierendes. Das zeigen Dult und Volksfest. Man sieht, dass beide Veranstaltungen nicht im Stillstand verweilen. Es sind nicht die ganz großen Veränderungen, man nimmt dennoch jedes Mal bei einem Besuch Neues wahr. "Mit Tradition in die Zukunft" hat es die Vorsitzende der Marktkaufleute, Manuela Müller-Manz, zur Eröffnung der Dult zutreffend beschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen