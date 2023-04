Augsburg

Traumstart am Wochenende: Plärrer und Dult werden zum Auftakt überrannt

Traumstart für Osterplärrer 2023: Am Ostermontag war das Gelände am frühen Nachmittag sehr gut besucht.

Plus Die Menschen zieht es raus, Ministerpräsident Markus Söder zog es am Sonntag rein ins Bierzelt.

Von Michael Hörmann

Wenn man nach den Feiertagen jemanden in Augsburg fragt, was er oder sie an Ostern gemacht hat, dürften viele ähnlich antworten: Sie waren auf dem Plärrer oder der Dult. Nicht wenige Menschen dürften sogar beide Veranstaltungen, die am Wochenende begannen, kombiniert haben. Plärrer und Dult erlebten einen Traumstart, bestätigen Schausteller und Marktkaufleute. Zu den Gästen des größten schwäbischen Volksfestes gehörte Ministerpräsident Markus Söder. Er hatte den Abstecher nach Augsburg kurzfristig in sein Osterprogramm aufgenommen, sicherlich auch, weil eine Landtagswahl bevorsteht. Beide Traditionsveranstaltungen dauern bis Sonntag, 23. April - und warten auch mit Neuem auf.

Superlative fallen schwer, wenn es keine verlässlichen Zahlen gibt - und die Gäste am Plärrer werden nicht gezählt. Der Eindruck vom Ostersonntag am Plärrer aber war, dass sich am Eröffnungstag sehr viele Menschen auf dem Festgelände aufhielten. Schausteller Bruno Noli sagt, man freue sich, "dass Menschen wieder gerne auf Volksfeste gehen". Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller, strahlte am Sonntag bei der offiziellen Eröffnung: "Besser hätte der Auftakt nicht sein können." Am Montag legte er nach: Ministerpräsident Söder sei nach dem Bieranstich hellauf begeistert gewesen. "Ihr habt ja eine Riesenstimmung in Augsburg", hatte der Ministerpräsident zum Chef der Schausteller gesagt, der neben ihm auf der Bühne gestanden hatte.

