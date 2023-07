Erneute OB-Kandidatur: CSU wird sich hinter Eva Weber stellen

Plus Eva Weber will für eine zweite Amtszeit als OB antreten. Ihr politischer Kurs ist nicht unumstritten, sie kann aber mit dem Rückhalt der Augsburger CSU rechnen.

Eva Webers politischer Kurs ist in der Augsburger CSU nicht ganz unumstritten. Es gab Stimmen, die ihr einen Kuschelkurs mit den Grünen vorwarfen. Konservativere haderten damit, dass sie im Stadtrat regelmäßig zähneknirschend auch grünen Wunschprojekten zustimmen mussten - von geschlechtsneutralen Toiletten in städtischen Neubauten bis zum Fußgängerzonen-Test in der Maximilianstraße. Im Wahlkampf punktete sie mit ihrem jüngeren, modernen Kurs. Sie galt als Beispiel, wie die stärker im Ländlichen beheimatete CSU auch in der Großstadt erfolgreich bleiben kann. Im politischen Alltag mutete sie ihrer Partei damit aber auch manches zu.

Erneute OB-Kandidatur: Eva Weber muss mit keinem parteiinternen Gegner rechnen

Dennoch sitzt Eva Weber fest im Sattel. Sie hat angekündigt, dass sie bei der OB-Wahl 2026 wieder antreten will. Sie kann davon ausgehen, dass sie den Rückhalt ihrer Partei bekommt. Mit einem parteiinternen Gegner muss sie wohl nicht rechnen. Das Grummeln über das schwarz-grüne Bündnis, mit dem Weber regiert, ist zuletzt leiser geworden. Die CSU konnte sich etwas freischwimmen, im Stadtrat geht die Partei nun öfter auf Distanz zu den Grünen. Für Weber bleibt es aber ein Spagat. Für sie kommt es darauf an, bis zur nächsten Wahl noch vieles anzustoßen und fortzuführen, was sich wegen Corona verzögert hat. Dafür braucht sie Mehrheiten im Stadtrat, muss aber auch ihr Profil schärfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen