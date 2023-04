Drei Jahre Schwarz-Grün in Augsburg: Wie lief die erste Regierungs-Halbzeit?

Die Koalition im Augsburger Rathaus trat mit einem "Zukunftsplan" für Augsburg an. Wir schauen darauf, was daraus geworden ist – und auch die Leser sind gefragt.

In München, erzählte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) noch vor einiger Zeit gern, schaue man gespannt auf Augsburg. Wie gut funktioniert die schwarz-grüne Stadtregierung und wäre diese Koalition auch eine Option für den Freistaat? Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat dieser politischen Liaison auf Landesebene inzwischen eine Absage erteilt. In Augsburg aber funktionierte sie seit der Kommunahlwahl 2020 – mit Einschränkungen: Durch Corona waren es keine "normalen" Jahre, und inzwischen werden die Differenzen offenkundiger. Unsere Redaktion analysiert die Arbeit der Stadtregierung in einer Artikelreihe zur Halbzeit im Rathaus. Gefragt sind dabei auch die Leserinnen und Leser.

Die Ergebnisse der Stadtratswahl waren eindeutig: Die CSU holte mit 32,3 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis, die Grünen folgten mit 23,4 Prozent. Die SPD, die in der vorangegangenen Amtsperiode noch mit in der Regierung saß, konnte nur noch 14,3 Prozent der Stimmen holen. Als deren Kandidat Dirk Wurm in der Stichwahl zum OB-Amt gegen Eva Weber unterlag, war das Schicksal der Augsburger SPD besiegelt: Sie flog aus der Stadtregierung, CSU und Grüne gingen eine Koalition ein.

Was den 47 Seiten starken Koalitionsvertrag zwischen Schwarz und Grün betrifft, der mit dem Titel "Zukunftsplan" für eine "Stadt der Chancen für alle" überschrieben war, sieht die Bilanz durchwachsen aus. Was hat die Koalition in den vergangenen drei Jahren umgesetzt und wo tritt sie auf der Stelle? Wie schlagen sich die Referenten, die Eva Weber bewusst aufgrund ihrer Fachkompetenz und nicht ihrer politischen Zugehörigkeit auswählte? Wie kritisch und stark ist die Opposition? Diese Fragen beleuchten wir in den nächsten Tagen und Wochen in Analysen zur Halbzeitbilanz.

Halbzeitbilanz im Augsburger Rathaus: Unsere Leser sind gefragt

Auch unsere Leserinnen und Leser dürfen mitreden: Was erwarten Sie sich in den kommenden drei Jahren von Ihrer Stadtregierung? Gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen, Probleme, die dringend gelöst werden müssen? Auf welche Bereiche sollte Schwarz-Grün ein Augenmerk legen? Schreiben Sie uns, wo aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf besteht – und warum. Ihre Nachrichten schicken Sie an: lokales@augsburger-allgemeine.de oder Augsburger Allgemeine, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg. Bitte geben Sie das Stichwort "Halbzeitbilanz" an und schreiben Sie uns auch ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Adresse.

