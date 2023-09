Grillensterben: Kleine Katastrophe mit großer Wirkung

Die wertvollen Augsburger Heiden sind aktuell schwer geschädigt - nicht nur wegen des letzten Unwetters, aber auch deshalb.

Einst galten Heuschreckenschwärme als Plage der Menschheit. Heute sind sie wichtige Kleinsttiere, die anzeigen, ob die Natur intakt ist. Wenn sie - wie jetzt nach dem großen Unwetter - ausfallen, kann aus einer kleinen Katastrophe schnell eine große werden.

Klar gibt es immer wieder Hagel in unserer Region, und die Natur hat ein großes Potenzial, sich nach Schadensereignissen zu regenerieren. Doch heuer haben die Dürre und der schwere Hagelsturm in der Summe Augsburgs wertvollsten Schutzgebieten so zugesetzt, wie schon sehr lange nicht mehr. Nicht nur die Heuschrecken als sogenannte "Zeigerarten" haben offenbar schwer gelitten.

Augsburger Heiden sind "Spender-Biotope"

Zunehmend auftretendes Extremwetter gilt als eine Folge des Klimawandels. Das droht nun den Artenschwund auf den Heiden weiter zu beschleunigen. Wichtig sind für die städtische Landschaftspflege deshalb Erkenntnisse über die längerfristigen Folgen der Wetterkapriolen - und das in einem größeren Zusammenhang.

Hier in Augsburg sind entscheidende Naturräume, in denen sich gefährdete Arten noch halten, unmittelbar vom Klimawandel betroffen. Dass sie "Spender-Biotope" sind, von denen sich selten gewordene Tiere und Pflanzen in andere Naturräume der Region ausbreiten können, macht das Problem fatal.

Lesen Sie dazu auch