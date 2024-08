Lehrstellen in Augsburg: Es gibt noch viele Chancen

Der Start ins Ausbildungsjahr im September ist zu einem Termin mit hoher Flexibilität geworden. Auch wenn einige tausend junge Menschen im September ihre Lehre im Wirtschaftsraum Augsburg beginnen, bleibt vieles in Bewegung. Es sind bei Weitem noch nicht alle Lehrstellen besetzt. Wer als junger Mensch eine Lehrstelle sucht, hat nach wie vor gute Chancen. Es liegt auch an Eltern, den nötigen Druck auszuüben. Eine Lehrstelle fällt keinem Jugendlichen in den Schoß.

Michael Hörmann