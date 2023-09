Mehr Grün in Augsburg: Bürger setzen auf Ideen, nicht auf Bedenken

Plus Im Konflikt um mehr Grün blockierten sich Teile der Stadtverwaltung oft gegenseitig. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft setzt mit fundierten Vorschlägen auf Fortschritt und findet immer mehr Verbündete.

Als Bürger ist man verblüfft: Was passiert da gerade? Immer wieder wurde der Bevölkerung vom Amt für Grünordnung erklärt, was partout nicht machbar ist. In Augsburg sei es enorm schwer, neue Bäume zu pflanzen, in der Altstadt an den meisten Stellen geradezu unmöglich, so der Tenor. Jahrelang wurde vergeblich nach Standorten gesucht und so gut wie nichts gefunden: Es sei zu wenig Platz, es seien zu viele Leitungen in der Erde, die stark versiegelte Innenstadt sei kein guter Lebensraum mehr für Bäume. Horrende Kosten für Neupflanzungen werden ins Feld geführt. So weit zu den Totschlag-Argumenten.

Schluss mit Totschlag-Argumenten gegen neue Bäume in Augsburg

Nun hat sich die Alt-Augsburg-Gesellschaft entschlossen, Bedenkenträgern in der Verwaltung mit innovativen Ideen, fundierten Planungen und einer öffentlichen Debatte über das Grün in der Stadt die Stirn zu bieten. Der Verein sucht jedoch nicht die Konfrontation, sondern die Kooperation mit Politikern im Rathaus und Fachleuten in allen zuständigen Behörden. Und siehe da: Praktisch in Rekordzeit ist Bewegung in die Sache gekommen. Es gibt den politischen Auftrag, eine zeitnahe Begrünung des Rathausplatzes in der Verwaltung zu prüfen. Die Lösung der Alt-Augsburg-Gesellschaft hat gute Chancen auf eine Realisierung.

