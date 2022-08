Offene Lehrstellen: Der Nachwuchs hat die Trümpfe in der Hand

Noch immer suchen viele heimische Unternehmen Auszubildende. Unversorgte Bewerber sind qualifiziert. Ihre Einstellung zum Berufsleben hat sich jedoch geändert.

Das Ausbildungsjahr startet, doch viele ausbildungswillige Unternehmen in der Region Augsburg haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die passenden Auszubildenden gefunden. Das Angebot an Lehrstellen ist viel höher als die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die sich registrieren ließen.

Der Nachwuchs, der eine Lehrstelle aus eigenem Antrieb sucht, hat nach wie vor gute Chancen. Wer den gewünschten Anforderungen der Firmen entspricht, kann also jederzeit noch mit der Ausbildung starten. Das war in früheren Jahren nicht anders. Allerdings muss dafür die Qualifikation stimmen. Die Anforderungen in der Berufswelt werden größer. Wer gut ausgebildete Fachkräfte für spätere Jahre in seinem Betrieb erwartet, prüft die Auswahl passender Bewerber genau. Es ist bekannt, dass speziell die Anforderungen in den Berufsschulen enorm gewachsen sind. Auch ohne digitale Kompetenz geht in vielen Branchen nichts mehr.

Unternehmen in Augsburg stellen fest: Auszubildende haben sich verändert

Dies alles setzt voraus, dass Jugendliche mit Interesse und Engagement eine Ausbildung starten. Immer mehr Unternehmer berichten, dass interessierte Kandidatinnen und Kandidaten sich mit einer anderen Einstellung zum eigenen Berufsleben bei ihnen vorstellen. Eine Arbeit an Wochenenden ist für manche Bewerberinnen und Bewerber bereits ein Grund, um abzusagen. Der damit erzeugte Frust in Betrieben, die gerne ausbilden möchten, ist nachvollziehbar.

