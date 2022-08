Firmen in der Region Augsburg suchen noch rund 1800 Lehrlinge

Unternehmen in der Region Augsburg suchen kurz vor dem Ausbildungsstart Bewerberinnen und Bewerber. In einzelnen Branchen ist das Angebot an Lehrstellen groß.

Die Statistik ist nicht ganz auf dem laufendem Stand, weil vieles derzeit in Bewegung ist. Sicher ist allerdings: Tausende junge Leute starten am Donnerstag, 1. September, in der Region Augsburg mit ihrer Berufsausbildung. Hunderte Jugendliche, die derzeit noch auf Lehrstellensuche sind, könnten zudem bald noch versorgt werden. Denn die Betriebe in der Region Augsburg suchen noch immer nach geeigneten Auszubildenden. Nach jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit waren es zuletzt knapp 1800 unbesetzte Stellen.

Die Ausbildungsbereitschaft der heimischen Firmen ist hoch

Elsa Koller-Knedlik, Chefin der Agentur für Arbeit Augsburg, verweist auf das Engagement der Unternehmen. Gleichzeitig appelliert sie an junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen, die Angebote anzusehen: „Fachkräfte, die am besten im eigenen Betrieb ausgebildet werden, sind das A und O für die Unternehmen." In der Region sei die Ausbildungsbereitschaft hoch. "Wir appellieren daher an die Jugendlichen, diese guten Chancen auch zu nutzen und einen Termin mit unserer Berufsberatung zu vereinbaren und sich auch online einen leichten Einstieg in die berufliche Orientierung und Ausbildung zu verschaffen“, sagt Koller-Knedlik.

Die Agentur für Arbeit erfasst allerdings nicht jede Lehrstelle, die besetzt oder bereits vergeben ist. Die Informationen beruhen auf Auskünften von Firmen. Bei den Bewerbern sind ebenfalls lediglich Personen registriert, die sich bei der Arbeitsagentur gemeldet haben. 1000 Bewerberinnen und Bewerber haben demnach noch keine Ausbildungsstelle oder Alternative. Das Problem von nicht besetzten Stellen ist bekannt.

Kaufleute im Einzelhandel sind in der Region Augsburg gesucht

Wer eine Lehrstelle sucht, hat in bestimmten Branchen derzeit nach wie vor eine große Auswahl. Kaufleute im Einzelhandel führen die Liste der offenen Ausbildungsplätze in der Region an. 172 freie Stellen gab es vor Kurzem noch. Danach folgen Verkäufer (151 freie Stellen) und Handelsfachwirte (106 freie Stellen).

Auch im Handwerk werde Nachwuchs dringend benötigt, sagt Ullrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Fachkräfte würden in den nächsten Jahren mehr denn je gebraucht: „Ohne die Fachbetriebe des Handwerks wird die Energiewende krachend scheitern." Der aktuelle Umbau auf die Nutzung regenerativer Energien sei eine Mammutaufgabe, die ohne das Handwerk nicht funktionieren werde. Handwerksbetriebe seien jetzt als Planer und Macher gefordert. Dies gelte ebenso für die vielen Dienstleistungen für den täglichen Bedarf, im Bau- und Ausbau oder bei den Gesundheitsberufen Optiker, Hörakustiker und Orthopädieschuhmacher zählt Wagner als Beispiele auf.

