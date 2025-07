Ohne geförderte Wohnungen geht es in Augsburg nicht

Geförderte Wohnungen sind in Augsburg ein unverzichtbarer Bestandteil im Immobilienbestand, um das Wohnen zumindest im Durchschnitt einigermaßen bezahlbar zu halten. Die Idee, dass die öffentliche Hand große Teile des Wohnungsmarktes subventioniert, kann grundsätzlich zwar nicht die Lösung der ganzen Misere sein, weil das Geld irgendwann ausgeht. Aber wenn das Wohnen in Ballungsräumen für immer mehr Menschen zu teuer wird, sind solche Wohnungen, auch verbunden mit Eingriffen in den Markt, zwangsläufig ein Teil der Lösung. Denn die Mieten steigen, gleichzeitig geht die Zahl der geförderten Wohnungen zurück.

