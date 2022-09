Stadtwerke Augsburg erhöhen die Preise - Treue wird nicht mehr belohnt

Plus Die Augsburger Stadtwerke erleben harte Zeiten und müssen gestiegene Kosten für Strom und Gas weiterreichen. Der Ärger mancher Stammkunden ist aber nachvollziehbar.

Die Augsburger Stadtwerke erleben harte Zeiten. Die Preise für Strom und Gas sind explodiert - und es bleibt den Stadtwerken gar nichts anderes übrig, als die Tarife nach oben zu schrauben. Die regionalen Versorger bekommen die Wut und den Frust der Kundinnen und Kunden ab - obwohl sie selbst auch Getriebene des Marktes sind. Sie müssen die gestiegenen Kosten zumindest teilweise weiterreichen. Und ob das reichen wird, um finanziell über die Runden zu kommen, ist indes noch nicht einmal sicher. Keiner kann derzeit abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Keiner weiß, wie viele Kunden ihre Rechnungen womöglich nicht mehr bezahlen können. Vermutlich wird es nicht ohne einen Rettungsschirm für Stadtwerke gehen - die Situation in Augsburg ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.