Streit um israelkritischen Vortrag: OB Weber ist als Diplomatin gefragt

Plus Im Streit um einen israelkritischen Referenten sollte keine einseitige Entscheidung fallen. Dass es nicht immer Gewinner und Verlierer geben muss, zeigte ein anderer Streitfall.

So schnell kann es gehen. Der Terrorangriff auf Israel sorgt weltweit für Entsetzen und Fassungslosigkeit. Und praktisch im Handumdrehen hat der Konflikt im Nahen Osten einen ungewöhnlich heftigen gesellschaftlichen Streit in Augsburg ausgelöst: Die jüdische Gemeinde und ihre Unterstützer fordern ultimativ ein Auftrittsverbot für einen israelkritischen Referenten in städtischen Räumen - aus Solidarität mit Israel und aus Sicherheitsbedenken hierzulande. Die Veranstalter des Vortrags, die immerhin aus den Reihen der Friedensinitiativen und Pazifisten kommen und keine Radikalen sind, pochen auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Sie halten es für unabdingbar, auch in diesen schwierigen Zeiten einen öffentlichen Diskurs führen zu können.

Der eskalierende Streit bringt wiederum die Stadtspitze in die Zwickmühle. Einerseits ist es unverzichtbar und richtig, sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinde in Augsburg zu zeigen und Terror und Gewalt gegen Israel klar zu verurteilen. Das hat OB Eva Weber getan. Andererseits gilt in Deutschland das Grundgesetz, Meinungsfreiheit ist in einer Demokratie eines der höchsten Güter. An geltendes Recht muss sich auch die Stadt Augsburg halten, zudem die öffentliche Sicherheit im Blick behalten. Auch das hat Weber klar gemacht.

