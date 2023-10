Der Streit um geplanten israelkritischen Vortrag in Augsburg eskaliert

Die Hamas meuchelt an Jom-Kippur 2023 mehr als 1000 Menschen aus einem einzigen Grund - weil sie Juden sind.

1000 massakrierte Juden pro Tag, dass haben zuletzt deutsche Faschisten in Auschwitz vollbracht.

Und Herr Kamm hat nichts Wichtigeres zu tun, als über den „Rechtsruck in Israel“ diskutieren zu lassen.

Wer „eingedenk der Verbrechen von Nazideutschland an den Juden“ ausgerechnet Deutschland für geeignet hält, zu Problemen in Israel Stellung zu nehmen, braucht ein Lederherz.

Und „Siedlungsbau“ als Ursache für die Gewalt aus Gaza, wo es keine israelischen Siedlungen gibt, anzuführen, bedarf einer ausgesuchten Dreistigkeit.



Der „umstrittene Journalist“ Jakob Reimann äußert, dass „Israel ein »Apartheidstaat«, Gaza ein »Freiluftgefängnis« und die Bedrohung, die das iranische Regime für den jüdischen Staat darstellt, eine Chimäre“ wäre.



https://www.juedische-allgemeine.de/politik/vorwurf-hetze-referent-fuer-israel-vortrag-in-der-kritik/?amp



Was soll an dem Mann „umstritten“ sein? Er hat sich als lupenreiner Antisemit geoutet. Seit wann fällt das in Deutschland unter „Meinungsfreiheit“?



Wer angesichts der Bilder vom Sonntag hier nichts anderes auszuführen weis, als das die israelische Regierung „keinerlei Bemühen, zu einem Interessensausgleich und Frieden im Nahen Osten zu kommen“ zeigt, dem darf man getrost antisemitische Tendenzen unterstellen.



Der Sonntag hat gezeigt, was passiert, wenn Israel Schwäche zeigt. Dann sterben Juden.



Es sind genau solche leichtfertig einseitigen Ausführungen wie die von Herrn Kamm, die den Mob in Berlin oder Duisburg motivieren, den Genozid der Hamas in aller Öffentlichkeit zu feiern. Es gab da nach meinem Wissen keinerlei Anzeigen wegen Volksverhetzung. War das auch Meinungsfreiheit?



(edit/mod/NUB 7.2)



Die Innenministerin ist tatenlos. Sie hat 2022 den „Expertenkreis islamischer Extremismus“ aufgelöst und schweigt heute. Vereine wie „Samidou“, die gesichert der Hamas zuzurechnen sind, können weiter in Deutschland agieren. Und das mit Unterstützung der „Roten Hilfe“



https://m.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/berlin-syrischer-fluechtling-26-feiert-hamas-terror-festnahme-85701650.bildMobile.html?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F



Auch in Augsburg müssen jüdische Einrichtungen stärker geschützt werden.

Und genau gleichzeitig will Herr Kamm hier den Herrn Reimann sprechen/hetzen lassen.

Das Alles ist nur selbstentlarvend.

