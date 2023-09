Taubenprobleme in Augsburg: Selbst Tierschützer sind genervt

Augsburg will ein Vorbild sein, wie man Probleme mit Stadttauben in den Griff bekommt. Doch jetzt sind selbst Tierschützer am Limit, kommentiert Eva Maria Knab.

Augsburg gilt als erste Stadt in Deutschland, die konsequent auf betreute Taubenschläge setzte. Das Augsburger Modell mit Geburtenkontrolle für die vermehrungsfreudigen Vögel gibt es seit mehr als 20 Jahren. Es ist zum Vorbild geworden, zahlreiche Kommunen in verschiedenen Ländern haben es übernommen, weil andere Methoden keine dauerhaften Erfolge bringen. Doch nun ist der Augsburger Tierschutzverein, der das Modell in der Praxis umsetzt, an der Grenze des Machbaren angekommen.

Betreute Taubenschläge kosten viel Geld

Die betreuten Taubenschläge und Taubentürme im Zentrum und verschiedenen Stadtteilen kosten viel Geld. Sie bringen direkt in der Umgebung einiges, aber sie sind teuer in Bau und Unterhalt. Aktuell sieht man beim Tierschutzverein keine Ressourcen mehr, weitere zusätzliche Schläge einzurichten, obwohl die Stadt einen hohen jährlichen Zuschuss gibt. Man sei personell und finanziell am Limit und damit in gewisser Hinsicht ratlos, wie man noch mehr helfen soll, heißt es.

Für Bürgerinnen und Bürger, die daheim unter übermäßigen Taubenpopulationen leiden, sind das keine guten Nachrichten. Lärm und Kot sind für sie ein tägliches Ärgernis. Aber einfache Lösungen gibt es in diesem Fall nicht. Eine flächendeckende Versorgung mit betreuten Schlägen ist für die Stadt nicht bezahlbar. Vor allem scheitert es an geeigneten Immobilien. Damit bleibt oft nur eine Form der "Selbstverteidigung": Tauben keinesfalls füttern und keine Nischen zum Nisten auf dem Balkon bieten.

