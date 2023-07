Umweltbildungszentrum: Peinlich für die Stadtregierung

Plus Das Umweltbildungszentrum sollte ein Renommier-Projekt für Nachhaltigkeit werden. Doch die Stadt Augsburg hat offenbar nicht an die Folgekosten gedacht.

Als die Referenten von Schwarz-Grün im Frühjahr nach drei Jahren an der Stadtspitze ihre Halbzeitbilanz zogen, durfte jeder einen besonderen Veranstaltungsort wählen. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) lud die Medien ins Umweltbildungszentrum (UBZ). Dieses Gebäude sei, sagte er damals, ein gelungenes Beispiel dafür, "dass im Politikgeschäft manches länger dauert, aber am Ende etwas Gutes herauskommt". Nun, zumindest eine Hälfte dieses Satzes ist wahr: Von der Idee für ein solches Zentrum bis zur Eröffnung diesen April hat es tatsächlich länger gedauert - gut 20 Jahre, um genau zu sein. Die zweite Hälfte von Erbens Aussage muss dagegen in Zweifel gezogen werden.

Bis zu 1500 (!) Veranstaltungen im Jahr sollen in dem Gebäude am Botanischen Garten eigentlich stattfinden. Doch kaum hat es eröffnet, stellt die Stadt fest, dass für einen so intensiven Betrieb das Geld fehlt. Im Ernst? Das ist ungefähr so, als würde man bei der Eröffnung des sanierten Theaters feststellen, dass man sich für die große Bühne nur noch zwei Schauspieler leisten kann - oder dass für eine neue Schule mit 20 Klassenzimmern nur ein Lehrer und eine Halbtages-Putzkraft zur Verfügung stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen