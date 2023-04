Augsburg

vor 6 Min.

So will der Umweltreferent bei Umwelt und Klima mehr Tempo machen

Plus Studien gibt es in seinem Ressort jede Menge. Was der Augsburger Referent Reiner Erben für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit konkret umsetzen will.

Von Eva Maria Knab

Reiner Erben wird oft kritisiert, in seinem Ressort werde viel geplant, aber es passiere zu wenig. Der Referent für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit in der Stadtregierung sagt dazu: Zunächst müssten die Grundlagen geschaffen werden, danach werde überlegt und beschlossen, "dann können wir arbeiten". Für seine letzten drei Jahre vor dem Ruhestand verspricht er, mehr ins Handeln zu kommen.

Was konkret geplant ist, erklärt Erben im neu eröffneten Umweltbildungszentrum (UBZ) am Botanischen Garten. Für ihn ist es ein Beispiel dafür, dass im Politikgeschäft manches länger dauert, aber am Ende etwas Gutes herauskommt. Umweltverbände hätten sich vor 20 Jahren zusammengetan, um ein Netzwerk für die Umweltbildung der Bevölkerung zu schaffen. Seither gebe es Bedarf für ein UBZ. Dort sollen Bürger unter anderem konkrete Möglichkeiten erklärt bekommen, wie sie einen nachhaltigen Lebensstil entwickeln können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

