Wahlplakatierung in Augsburg: Es ginge auch kürzer

Plus In Augsburg dürfen Parteien bereits zehn Wochen vor der Wahl Plakate aufhängen. Dies ergibt wenig Sinn, wenn man das Wahlverhalten der meisten Bürger betrachtet.

Das Augsburger Stadtbild hat sich jüngst von einer Nacht auf die andere verändert: Viele Parteien nutzten die erstbeste Möglichkeit, um für die Landtagswahl zu plakatieren. Ganze zehn Wochen lang lächeln einem damit nun von nahezu jedem Baum und Laternenmast Kandidaten entgegen, bevor es im Oktober an die Wahlurnen geht.

In Zeiten, in denen alle Welt von Digitalisierung spricht, halten politische Parteien an analoger Wahlwerbung fest. Plakate haben eine große Reichweite und sind mit ihren auf Bilder und kurze Slogans reduzierten Inhalten am einprägsamsten, selbst wenn sie nur im Vorbeifahren oder -gehen wahrgenommen werden. Ob diese Wirkung anhält, wenn man potenzielle Wähler damit über einen so langen Zeitraum beschäftigt, steht auf einem anderen Blatt, zumal viele Menschen erst kurz vor einer Wahl entscheiden, wem sie ihre Stimme geben. Und die, die es länger wissen, brauchen meist keine Plakate, weil sie Stammwähler sind.

