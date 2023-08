Augsburg

Welche Augsburger Kandidaten haben Chancen auf den Einzug in den Landtag?

Plus 70 Tage vor der Landtagswahl haben die Parteien am Sonntag um Mitternacht in Augsburg mit dem Plakatieren begonnen. Wer antritt und wer welche Chancen hat.

Von Stefan Krog

Der Kampf um die besten Standorte hat sich in der Nacht auf Sonntag entschieden: Ein Großteil der Parteien hat in Augsburg exakt mit dem Beginn der Plakatierungsfrist 70 Tage vor der Landtagswahl die ersten Werbetafeln für die Kandidaten aufgestellt. Teils wurde pünktlich um 0 Uhr losgelegt, um attraktive Laternenmasten an belebten Stellen gleich für sich zu besetzen. Die Gesichter auf den Plakaten werden in den kommenden Wochen überall präsent sein - wir geben gut zwei Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober einen Überblick darüber, wer kandidiert und wer welche Chancen auf welches Mandat hat.

Landtagswahl in Bayern 2023: So wird im Stadtgebiet Augsburg gewählt

Augsburg ist in zwei Stimmkreise aufgeteilt, nämlich Ost und West (der Westen umfasst auch die Nachbarstädte Gersthofen und Neusäß). Aus jedem Stimmkreis wird von den Bürgern ein Direktkandidat gewählt (Erststimme) - aus Augsburg wird es also zwei direkt gewählte Abgeordnete geben. Jede Partei bestimmt ihre Direktkandidaten. Wer von allen Direktkandidaten eines Stimmkreises die meisten Stimmen hat, zieht in den Landtag ein. Dann gibt es noch die Zweitstimme: Die Parteien haben für den Regierungsbezirk Schwaben Listen mit Kandidaten aufgestellt, aus denen die Wähler insgesamt einen auswählen dürfen. Die Parteien haben eine Reihenfolge bestimmt und Listenplätze vergeben.

